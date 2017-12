Renee Zellweger şi Bradley Cooper, un cuplu tot mai serios

Au încercat să îşi păstreze dragostea departe de ochii fotografilor, dar în cele din urmă par să fi cedat. Renee Zellweger şi Bradley Cooper sunt de aproape un an de zile împreună şi nu îşi mai ascund gesturile tandre. Aşa s-a întâmplat recent, când cei doi actori au fost surprinşi plimbându-se îmbrăţişaţi pe străzile din New York. Starul ”premiat” cu Zmeura de Aur, împreună cu Sandra Bullock, pentru cuplul nereuşit pe care l-au făcut în ”All About Steve” s-a dovedit foarte protector. Bradley Cooper o ţine la piept pe actriţa laureată cu Oscar, mângâindu-i din când în când părul şi aruncând priviri vigilente în jur. Cât despre Renee Zellweger, la ea cu adevărat a venit primăvara. Vedeta părea visătoare şi îndrăgostită ca o adolescentă. Să sperăm că de data asta, Renee Zellweger, de obicei ghinionistă în dragoste, a tras lozul cel mare!