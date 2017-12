Renee Zellweger stîrneşte controverse

După Angelina Jolie, a venit rîndul unei alte vedete de la Hollywood să suscite îngrijorare cu privire la starea sa de sănătate. Cele mai recente fotografii ale lui Renee Zellweger o prezintă extrem de slabă, fapt care a şocat fanii. Ieşind de la un concert al lui Tom Petty care a avut loc la New York, Renee Zellweger, în vîrstă de 38 de ani, şi-a şocat fanii cu silueta sa extrem de firavă. “Arată de parcă se evaporă”, a declarat unul dintre spectatorii prezenţi la concert. “Mîinile şi picioarele ei sînt îngrozitor de slabe. Poate că face prea mult sport”, a fost de părere un alt spectator.

Renee Zellweger a devenit celebră după ce, în 2001, a acceptat să se îngraşe cu peste zece kilograme pentru a juca rolul lui Bridget Jones, iar fanii săi au fost foarte încîntaţi. Cîştigătoarea unui premiu Oscar pentru rolul din “Cold Mountain” nu a ezitat să se îngraşe încă o dată, în mod deliberat, pentru a juca în continuarea filmului “Jurnalul lui Bridget Jones”. În acest sens, actriţa s-a îndopat cu pizza, gogoşi şi bere. Renee declara atunci: “O gogoaşă nu are efect. Trebuie să mănînci cel puţin 20 pe zi, timp de cel puţin cinci săptămîni, pentru a obţine rezultate”. După ce a terminat filmările, Renee a reuşit să revină la mărimea zero în doar cîteva săptămîni. Deşi nu a dezvăluit secretul, surse apropiate actriţei spun că aceasta a urmat o dietă microbiotică cu peşte slab, orez şi legume. În plus, actriţa face zilnic două ore de sport.

Renee Zellweger a refuzat să discute despre acest subiect: “Nu pot vorbi pentru că nu sînt o autoritate în materie de slăbit. Pur şi simplu, nu sînt. Nu mă confrunt cu nicio problemă medicală legată de o pierdere în greutate şi căreia ar trebui să-i dau atenţie”.