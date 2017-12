Reorganizare la Direcţia Generală Anticorupţie

Ministrul Radu Stroe a anunţat, ieri, că Ministerul Afacerilor Interne (MAI) are, printre priorităţile pe 2014, măsuri organizatorice pentru Direcţia Generală Anticorupţie (DGA), Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI) şi Jandarmerie. Potrivit lui Radu Stroe, MAI are, pentru 2014, opt obiective prioritare. Stroe a precizat că este vorba despre pregătirile făcute cu Ministerul Justiţiei pentru intrarea în vigoare, de la 1 februarie, a Codului Penal şi a Codului de procedură penală, promovarea Statutului poliţistului şi elaborarea unui proiect de lege similar şi pentru angajaţii IGSU, reluarea discuţiilor legate de Codul Rutier, planul de siguranţă pentru grădiniţe şi şcoli, demararea pregătirilor pentru alegerile prezidenţiale şi europarlamentare, luarea unor măsuri organizatorice pentru DGA, DIPI, Jandarmeria Română şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, trimestrializarea bugetului MAI şi obţinerea de fonduri pentru asigurarea ordinii publice şi pentru intervenţie în cazul producerii unor evenimente neprevăzute. În ceea priveşte măsurile organizatorice care vizează DGA, ministrul Afacerilor Interne a precizat că, după ce anul trecut, în noiembrie, Senatul a respins ordonanţa prin care ofiţerii DGA aveau posibilitatea de a investiga faptele de corupţie comise de toţi funcţionarii publici şi a limitat competenţa instituţiei doar la cadrele MAI, această structură trebuie reorganizată. „Trebuie să punem în acord viaţa de zi cu zi a unei structuri cu legislaţia care guvernează acea structură. Ştiţi că s-a întâmplat ceva cu o ordonanţă, a fost respinsă... Acum, vom vedea cum vom redimensiona. Această structură, DGA, are un specific. Va trebui să menţinem în continuare, cu mare atenţie, prevenţia, care este o activitate extrem de importantă, deoarece ea trebuie să supravegheze, să urmărească tot sistemul nostru. Nu se pune problema de angajări, dimpotrivă“, a explicat Radu Stroe.