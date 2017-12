Reparaţii financiare pentru defavorizaţii guvernărilor portocalii

REPARAŢII FINANCIARE Adio proiecte abracadabrante! Cel puţin asta este garanţia pe care premierul Victor Ponta a dat-o, ieri, după şedinţa de Guvern în care Executivul a aprobat rectificarea bugetară în care au fost alocate sume care fuseseră dirijate iniţial de fostele guvernări pentru satisfacerea clientelei portocalii. O rectificare menită să îndrepte ceea ce Guvernarea PDL a stricat începând din 2009 pe motiv că este criză. Premierul Victor Ponta a declarat, după şedinţa Executivului, că proiectul de rectificare a pornit de la un buget conceput greşit şi nedrept de către guvernarea portocalie, chiar „criminal”, în special faţă de persoanele cu dizabilităţi. „Am preluat în luna mai un buget deja aprobat, construit cu o altă filozofie, nu doar de austeritate, ci una pe care nu mă feresc să o denumesc antisocială. Am ajuns să avem pe cap acest buget şi a trebuit să facem realocările necesare, să luăm din zone pe care le-am criticat nu doar pentru că eram în Opoziţie. Le-am criticat pentru că erau de criticat şi luăm sumele alocate pentru tot felul de proiecte strict politice şi total neinspirate: piscinele pe la sate, pârtiile de schi în zone unde nu ninge, foarte multe alte zone în care se risipeau sau se canalizau banii publici în mod direct şi în scop politic”, a spus Ponta.

RECTIFICARE Principalele măsuri reparatorii anunţate ieri de Ponta au vizat reîntregirea salariilor bugetarilor, tăiate în 2010 de către preşedintele Băsescu şi Guvernul Boc, restituirea acelor părţi din pensii încasate în mod ilegal şi alocarea de bani pentru însoţitorii persoanelor cu dizabilităţi, ale căror venituri fuseseră anulate de pedelişti. „Am considerat că o ţară europeană, o ţară modernă, o societate care trebuie să manifeste solidaritate, aşa cum trebuie să fie societatea românească, nu poate să lase persoanele cu dizabilităţi fără însoţitori”, a spus Ponta. În rectificarea bugetară, Guvernul Ponta a mai prevăzut bani şi pentru finanţarea autorităţilor locale, despre care premierul spune că au ajuns „intenţionat în stare de faliment pentru că nu răspundeau din punct de vedere politic unor aşteptări, acestea având asigurată finanţarea doar până în toamna acestui an. Probabil că cei care s-au aflat la guvernare în decembrie anul trecut s-au gândit să ajungă în toamnă şi după aceea or mai vedea.” El a anunţat că Guvernul a alocat autorităţilor locale 500 milioane de lei pentru plata arieratelor către firme şi 100 milioane lei pentru primăriile care nu mai au bani de salarii. De asemenea, Guvernul a mai asigurat, prin legea de rectificare a bugetului, bani pentru încadrarea în cadrul ministerelor de profil a absolvenţilor academiilor militarizate din promoţia 2012, iar în ceea ce priveşte academiile din subordinea MAI, au fost bugetate posturi şi pentru promoţia de anul trecut. În plus, au fost prevăzute în buget şi sumele necesare pentru angajarea a 564 de judecători şi grefieri.