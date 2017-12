Reparaţii la Liceul „I.C.Brătianu”

Deşi şcoala a început deja de câteva zile, încă se mai derulează lucrări de reparaţii în unele unităţi de învăţământ din judeţul Constanţa. Spre exemplu, în localitatea Nicolae Bălcescu, la Liceul „I.C.Brătianu” încă se derulează reparaţiile de la acoperiş. Primarul comunei, Viorel Bălan, a declarat că acoperişul avea nevoie de reabilitări complete, fiind foarte vechi. „Lucrările de reparaţii au început în urmă cu aprox. o lună, dar suntem pe final cu ele. Într-o săptămână le finalizăm. Pentru aceste lucrări am înaintat o adresă de fundamentare către Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi am cerut bani de la Ministerul Educaţiei. Am primit aproape 400.000 de lei de la minister”, a declarat primarul din Nicolae Bălcescu.