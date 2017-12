Reparaţiile la şcolile din judeţ, pe ultima sută de metri

Una dintre preocupările administraţiilor locale pe timp de vară este reprezentată de consolidarea, reabilitarea şi igienizarea unităţilor de învăţămînt, pentru ca anul şcolar să poată începe în cele mai bune condiţii pentru elevi. Pentru că nu mai este foarte mult pînă la 15 septembrie, primăriile se află într-un proces accelerat de finalizare a reparaţiilor clădirilor, cele mai multe dintre acestea fiind pregătite deja pentru începerea anului şcolar. Unele unităţi şcolare au avut nevoie, pe lîngă obişnuitele reabilitări ale clădirilor, de reparaţii serioase la grupurile sanitare etc. De asemenea, o altă preocupare a administraţiilor locale este aprovizionarea cu combustibil pentru a se asigura încălzirea sălilor de clasă pe perioada sezonului rece. “Am finalizat reparaţiile la toate cele cinci şcoli şi patru grădiniţe din Negru Vodă şi din localităţile arondate. Săptămîna aceasta mai facem şi aprovizionarea cu combustibil şi putem spune că sîntem gata de începerea noului an şcolar“, a declarat primarul oraşului Negru Vodă, Ion Nicolin, care a adăugat că fondurile necesare pentru reparaţiile unităţilor şcolare au însumat aprox 400 de milioane de lei. În alte localităţi din judeţ, unităţile şcolare au fost supuse unor reparaţii capitale sau chiar s-au ridicat clădiri noi. Un exemplu în acest sens este Grupul Şcolar Ovidiu, care a fost inaugurat ieri, instituţie unde vor învăţa 1.400 de elevi. “Am schimbat tîmplăria la două şcoli, dar mai avem de făcut mici reparaţii la şcoala din Nazarcea“, a declarat Ion Podaru, primarul oraşului Ovidiu. Pentru construirea Grupului Şcolar Ovidiu, dar şi pentru reparaţiile necesare la toate cele patru şcoli şi patru grădiniţe din localităţile arondate oraşului Ovidiu, administraţia locală a alocat fonduri în valoare totală de şase miliarde de lei. O sarcină mai uşoară pentru acest an a avut administraţia locală din comuna Aliman, unde, potrivit afimaţiilor primarului Gheorghe Topalu, în perioada 2000 – 2004, trei dintre cele patru şcoli au intrat într-un program de reabilitare finanţat prin Banca Mondială. “Mai avem de zugrăvit şcoala din Dunăreni şi am finalizat toate lucrările de reabilitare a unităţilor şcolare. De asemenea, combustibilul pe care l-am achiziţionat este suficient pînă la 1 martie anul viitor“, a declarat Gheorghe Topalu. Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gîju, a afirmat, de asemenea, că finalizarea lucrărilor la şcoala din localitate se află pe ultima sută de metri. “Mai avem de terminat montarea unei instalaţii de calorifere pentru un corp din şcoală, lucrări pe care le vom finaliza pînă la începerea anului şcolar“, a spus Mariana Gîju. Potrivit edilului şef, instalaţia va fi montată la 10 săli de clasă şi 10 coridoare. La Şcoala generală din Cumpăna învaţă aprox 1.000 de elevi, iar în cele două grădiniţe (una cu program prelungit şi una cu program normal), aprox. 400 de copii. Şi şcolile din Adamclisi sînt aproape gata să-şi primească elevii, potrivit primarului comunei, Emilian Burcea. “La şcoala generală din Urluia mai avem de reparat o uşă şi alte mici reparaţii. În rest, putem spune că sîntem pregătiţi pentru începerea anului şcolar“, a afirmat primarul Burcea. Ultimele finisaje se execută şi la şcolile din comuna Crucea, care au fost renovate în procent de 100%, după cum a arătat primarul Gheorghe Frigioi. „Şi cu stocurile pentru asigurarea încălzirii şcolilor pe timpul sezonului rece stăm foarte bine. Avem combustibil solid achiziţionat care ne va ajunge o iarnă şi jumătate şi avem gaz pentru centralele care folosesc acest combustibil la Gălbiori şi Stupina. În paralel, reabilităm căminul pentru şcolari din localitate, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean. Este bine să oferim condiţii bune pentru aceşti copii care o duc cum o duc în mediul rural. Unii, din păcate, au uitat că marile valori ale României au provenit din mediul rural”, a mai spus Gheorghe Frigioi.