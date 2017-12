Repartiţii avansate în Programul locuinţelor ieftine

Programul de locuinţe ieftine pentru tineri continuă la Constanţa în ciuda faptului că o serie de constructori au abandonat acest proiect din cauza crizei financiare. Ieri, în cadrul şedinţei Consiliului Local Municipal, consilierii au aprobat o hotărâre prin care beneficiarii care au primit repartiţie în blocuri care nu sunt terminate să poată avansa pe listă după retragerea altor beneficiari ce ocupau poziţii anterioare. „Având în vedere că sunt cam 48% din contracte semnate cu avansul de 20%, prin hotărârea adoptată am făcut unele modificări necesare. Pentru că unii tineri beneficiari ai programului de locuinţe ieftine s-au retras, din diferite motive, am venit cu un proiect de hotărâre ca să-i mutăm pe cei care primiseră repartiţie în blocurile care sunt încă în construcţie, în blocurile care sunt aproape finalizate. De asemenea, am discutat cu constructorii, ca să vedem până unde va merge lista pe care noi o avem, pentru a vedea în ce măsură vom continua acest program. Noi sperăm să nu epuizăm toată lista cu primele 1.044 de apartamente, pentru a putea derula programul şi în continuare. Deocamdată, aceasta este strategia pe care am abordat-o împreună cu constructorii”, a declarat primarul Radu Mazăre. Tot în cadrul şedinţei, consilierul PNL Ovidiu Cupşa a venit cu un amendament prin care solicita ca tinerii care, după o perioadă, nu mai reuşesc să plătească, să poată preda contractul mai departe şi să recupereze măcar o parte din suma achitată către bancă. „Amendamentul consilierului local constănţean mi se pare foarte bun. Am decis ca acest lucru să fie mai întâi discutat în comisiile de specialitate, ca să se găsească cele mai bune soluţii, pentru ca, în şedinţa viitoare, să venim cu un proiect concret”, a afirmat Radu Mazăre.