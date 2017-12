Repercusiunile crizei economice în Sănătate

Criza economică a afectat serios întregul sistem de sănătate din Europa, cel din ţara noastră trecând printr-un mare impas, măsurile luate fiind extrem de dure, toate cu repercusiuni asupra personalului medical, dar şi asupra pacientului din România. Spitalele din România au rămas fără sute de paturi, fără să se ia în calcul faptul că pacienţii sunt spitalizaţi claie peste grămadă; personalul a fost restructurat în ciuda deficitului din sistem care poate duce la adevărate tragedii (exemplu: cazul Maternităţii Giuleşti, unde au murit mai mulţi bebeluşi); limitarea fondurilor n-a făcut altceva decât să ducă la forţarea pacienţilor să-şi cumpere materialele sanitare şi medicamentele necesare. Încet-încet, sistemul de sănătate de stat se va transforma în unul „privat”, doar din punctul de vedere al taxelor percepute. „Criza economică a afectat semnificativ sistemul de sănătate şi din perspectiva acordării asistenţei medicale de către asistenţii medicali şi moaşe. Vorbim despre scăderea numărului de personal, despre scăderea salariilor şi nu numai, implicit şi despre scăderea calităţii actului medical. Şi asta din cauza tuturor lipsurilor menţionate”, a declarat preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), totodată şi preşedinte al OAMGMAMR, filiala Constanţa, Mircea Timofte, aflat la Neptun, la cea de-a V-a ediţie a Conferinţei Internaţionale a OAMGMAMR, cu tema „Efectele crizei economice asupra sistemului de sănătate din UE”, derulată în perioada 28 iunie – 2 iulie 2011.

PARTICIPARE NUMEROASĂ. În cadrul conferinţei, care şi în acest an s-a bucurat de o participare numeroasă, au fost expuse lucrări de mare interes, care au atras atenţia asupra situaţiei de fapt, dar şi lucrări care au transmis un mesaj de optimism în ceea ce priveşte Sănătatea din România. Oficialul OAMGMAMR a explicat că trebuie să se ţină cont de prevederile subliniate chiar de către specialiştii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), potrivit cărora asistenţii medicali şi moaşele constituie o resursă umană extraordinar de utilă pentru sistemul de sănătate. „Şi această resursă trebuie folosită la potenţialul maximum, însă pentru asta trebuie să i se pună la dispoziţie toate materialele necesare”, mai spune Mircea Timofte. În acest sens, spune preşedintele organizaţiei profesionale, la Conferinţa Internaţională din acest an, OAMGMAMR a prezentat un proiect de reglementare a practicii independente astfel încât asistentul medical şi moaşa să poată practica independent profesia acolo unde este nevoie. El a făcut referire în special la zonele unde spitalele au fost închise, iar populaţia a rămas fără asistenţă medicală în apropiere. Deschiderea unor puncte medicale în care ar profesa asistenţi medicali şi moaşe ar duce la reducerea cheltuielilor din sistem, aşa cum se întâmplă în Ungaria. „Asistenţii medicali din Ungaria profesează deja independent în domeniul îngrijirilor la domiciliu, domeniu de care o mare parte a populaţiei are mare nevoie”, mai spune Timofte.

APRECIERI. „De la an la an, conferinţa vine cu noutăţi, lucrările sunt din ce în ce mai atractive, participarea este numeroasă. Învăţăm din experienţa colegilor, împărtăşim din experienţa noastră”, ne-a spus un participant la conferinţă venit tocmai din Suceava. Şi nu a fost singurul care a apreciat lucrările prezentate atât de colegii din ţară, cât şi de cei din Ungaria. „Impactul crizei economice asupra farmaciilor de circuit deschis”, „Soluţii de criză prin Medicină Fizică şi de Recuperare”, „Impactul crizei economice globale asupra sistemelor de sănătate ale ţărilor europene”, sunt doar câteva dintre lucrările prezentate în cadrul Conferinţei Internaţionale. În prima zi a manifestării, asistenţii medicali din ţară şi din Ungaria au putut participa la workshopul „Aspecte holistice ale sănătăţii tale. Psihosomatica”, susţinut de dr. Loti Popescu.