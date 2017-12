Repetiţie bună pentru CSV 2004 Tomis

Cu trei zile înainte de al doilea meci pe care îl va juca în Liga Campionilor, CSV 2004 Tomis a evoluat, sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa, cu Unic Piatra Neamţ, în etapa a 4-a a Diviziei A1 la volei feminin. Gazdele s-au impus fără emoţii, scor 3:0 (25:12, 25:23, 25:9), şi au obţinut a treia victorie în acest campionat. După cum se poate vedea şi din scorul parţial, pe seturi, partida nu a avut istoric, formaţia constănţeană fiind net superioară. Tomis s-a distanţat pe tabelă graţie unui serviciu agresiv şi a blocajului, în timp ce oaspetele au echilibrat disputa doar în setul secund, când au greşit mai puţin la preluare. Cu Sevarika la serviciu, formaţia constănţeană s-a distanţat în primul set de la 6:4 la 13:4, iar Unicul nu a mai putut recupera. În setul al doilea, câştigat la limită, gazdele au comis numeroase erori, iar Zakoc a trimis în teren şi câteva rezerve, încercând să redreseze situaţia. Avertizate că trebuie să joace serios pentru a nu lungi inutil acest meci, jucătoarele constănţene s-au impus la 9 în ultimul set, în care titulare au fost Cazacu şi Lamb în locul lui Majstorovic şi Holness. Antrenorul Tomisului a odihnit pe rând câteva titulare, pentru că mâine “sirenele” joacă în etapa a doua din Liga Campionilor, pe teren propriu, contra campioanei Germaniei, Schweriner SC (ora 19.00, în direct pe Digi Sport 3).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „A fost un meci de campionat, însă mai mult un antrenament pentru noi. Setul al doilea a fost mai echilibrat şi mai lung, dar numai datorită greşelilor noastre” - Claudia Gavrilescu (căpitan CSV 2004 Tomis). „Sinceră să fiu, mă aşteptam la un meci puţin mai greu, ţinând cont că noi am acumulat şi puţină oboseală, din cauza drumurilor foarte lungi. Ne-am relaxat un pic în setul secund, dar cred că a fost un meci binevenit înaintea celui cu Schwerin” - Diana Neaga-Calotă (jucătoare CSV 2004 Tomis). „A fost mai mult un meci de antrenament pentru noi, înaintea celui de marţi, din Liga Campionilor. Am avut ceva probleme doar în setul al doilea, pentru că în primul şi al treilea set echipa a jucat foarte bine. Acum toată lumea se concentrează pentru meciul cu Schwerin, în care echipa trebuie să confirme acea victorie foarte importantă de la Urbino” - Darko Zakoc (antrenor CSV 2004 Tomis). „A fost o diferenţă mare între cele două echipe. Să nu uităm că am jucat contra campioanei României, să nu uităm că am jucat contra unei echipe care la primul joc a făcut cinste României şi oraşului în care văd că factorii de răspundere se implică total în sprijinirea sportului. Singura mulţumire, una mică totuşi, este setul al doilea, unde, cu puţină atenţie, pe fondul relaxării echipei locale, puteam să câştigăm un set la Constanţa, ceea ce ar fi însemnat mult pentru noi. Experienţa competiţională a gazdelor a făcut diferenţa astăzi (n.r. - sâmbătă). În plus, victoriile aduc victorii, aduc încredere, ceea ce s-a văzut la echipa din Constanţa” - Daniel Banu (antrenor Unic).

Au evoluat - CSV 2004 Tomis (antrenori Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Neaga-Calotă - Jeoselyna Rodriguez, Gavrilescu, Holness, Sevarika, Majstorovic şi Vujovic - libero (au mai jucat: Ganzer, Cazacu, Genesis Francesco şi Lamb); Unic (antrenori Daniel Banu şi Mihaela Voivod): Chirilov - Zanfir, O. Trach, Curcă, A. Trach, Purice şi Albu - libero (au mai jucat: Munteanu, Marin-Iliescu şi Pichiu).

Celelalte rezultate din etapa a 4-a: Dinamo Bucureşti - U. Cluj 3:0 (26:24, 25:16, 25:16); SCM U. Craiova - CSM Bucureşti 2:3 (14:25, 25:22, 25:21, 22:25, 11:15); CSU Tg. Mureş - CS Volei Alba-Blaj 3:2 (12:25, 25:15, 20:25, 25:18, 15:13). Partida CSM Lugoj - Argeş Volei Piteşti a fost amânată pentru data de 7 noiembrie 2012 (ora 18.00), iar întâlnirea Ştiinţa Bacău - CSM Sibiu 3:0 (25:22, 25:15, 25:18) s-a jucat în devans. Clasament: 1. Ştiinţa Bacău 12p (setaveraj: 12:0); 2. Dinamo Bucureşti 12p (12:3); 3. CSV 2004 TOMIS CONSTANŢA 9p (10:3); 4. CSM Bucureşti 8p (9:5); 5. CSU Medicina Tg. Mureş 7p (10:7); 6. CS Volei Alba-Blaj 7p (8:7); 7. Unic Piatra Neamţ 6p (6:7); 8. SCM U. Craiova 4p (6:9); 9. CSM Sibiu 3p (4:10); 10. U. Cluj 1p (3:12); 11. CSM Lugoj 0p/3j (1:9); 12. Argeş Volei Piteşti 0p/3j (0:9).