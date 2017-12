Repetiţie generală pentru parada de 1 Decembrie

Românii se pregătesc intens să celebreze, în 1 decembrie, 97 de ani de la evenimentul de la Alba Iulia, unde peste 100.000 de români au strigat într-un singur glas: „Unire”. Devenită Ziua Națională a României, 1 Decembrie este acel eveniment pe care istoria l-a reţinut ca fiind „Marea Unire”. Deși are o mare însemnătate pentru români, sentimentul de bucurie din acest an este umbrit de evenimentele tragice din urmă cu o lună, de la Clubul Colectiv. În acest context, anumite festivități au fost anulate. Printre acestea se numără și recepţia tradiţională de la Palatul Cotroceni. Surse din Administraţia Prezidenţială spun că preşedintele Klaus Iohannis doreşte să marcheze prin sobrietate momentele dificile prin care trece România, după incidentul de la Clubul „Colectiv“, şi întreaga lume, după atentatele de la Paris. Chiar și în aceste condiții, autoritățile au pregătit mai multe acțiuni dedicate Zilei de 1 Decembrie. Nu putea să lipsească din acest calendar și parada militară din Capitală. Pentru al doilea an consecutiv, defilarea de Ziua Naţională din București va avea loc în Piaţa Constituţiei, şi nu la Arcul de Triumf, așa eram obișnuiți. Motivul: lucrările de renovare ale monumentului nu au fost terminate. La impresionantul eveniment, ce va începe, marți, la ora 11.00, vor participa peste 2.600 de militari şi specialişti, cu 360 de mijloace tehnice. Lor li se vor alătura detaşamente din Bulgaria, Polonia, Republica Moldova, SUA şi Turcia. O repetiție generală a acestui eveniment a avut loc duminică, când în Piața Constituției a defilat și un detaşament de militari răniţi în operaţiunile din Afganistan şi Irak. De asemenea, Bucureştiul a fost survolat de elicoptere de luptă şi de avioanele Forţelor Aeriene.

Evenimente similare de 1 Decembrie vor avea loc și în principalele orașe din județul Constanța. În municipiul reședință de județ activitățile sunt coordonate de Prefectura Constanța. De la ora 10.00, pe platoul din fața Prefecturii se va desfășura parada militară. Ziua Națională a României va fi sărbătorită prin ceremonii militare și religioase De asemenea, Primăria îi invită pe constănțeni la petreceri în aer liber. Acestea se vor ține în mai multe locații din oraș, iar oamenii vor primi fasole cu cârnați, vin și băuturi răcoritoare. Nu vor lipsi nici programele artistice. Picnicurile încep de la ora 11 în mai multe locații din municipiu: Far - zona fântană arteziană; Zona CET - pavilion de vară pentru pensionari; Parc Tomis II; Parc Tăbăcăriei - interior Țara Piticilor; Casa de Cultura - pavilion de vară pentru pensionari.