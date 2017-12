Repetiţiile pentru „Aida”, coordonate prin... SMS-uri

Regizoarea şi mezzosoprana Lucia Cicoară-Drăgan a trăit clipe de coşmar, mai bine de 24 de ore, în trenul suplimentat InterRegio, care a plecat, marţi, de la ora 17.10, din Bucureşţi, cu destinaţia Constanţa. Din păcate, planurile artistei, la fel ca şi ale celorlalţi călători, au fost date peste cap de nămeţii care au făcut drumul impracticabil. În aceste condiţii, Lucia Cicoară-Drăgan, asistent de regie al spectacolul „Aida”, de Verdi, care va fi prezentat mâine, de la ora 18.00, pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, a fost nevoită să dea indicaţiile regizorale pentru repetiţiile de ieri dimineaţă prin apeluri telefonice şi SMS-uri. Ieri, în jurul orei 11.00, artista se afla în localitatea Barboşi.

Cu nervii întinşi la maximum, călătorii au aşteptat ore întregi în staţii, trenul InterRegio purtându-i în diverse localităţi: Buzău, Focşani, Mărăşeşti, Tecuci, Barboşi, Brăila. Ieri, în jurul orei 16.50, când trenul se afla în staţia din localitatea Ianca, regizoarea Lucia Cicoară-Drăgan îşi dorea să prindă măcar finalul repetiţiei generale a spectacolului Teatrului „Oleg Danovski”, „Aida”. „Avem 24 de ore de călătorie. Suntem extenuaţi. Nu am primit nici măcar un ceai. Singurul lucru bun a fost că nu am fost ţinuţi în frig. Sunt munţi de zăpadă aici. Avem în faţă un plug. Mai am speranţă doar... 10%”, mărturisea, ieri, în jurul orei 17.00, Lucia Cicoară-Drăgan.

Spectacolul „Aida” de Verdi este programat astăzi, de la ora 18.00, pe scena Teatrului „Oleg Danovski”, în spectacol fiind invitaţi şi artişti din Bucureşti, Cluj şi Craiova.