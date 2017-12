Replace a lansat primul videoclip

Trupa Replace, cunoscută constănţenilor de la concertele din Vama Veche, a lansat primul ei videoclip care ilustrează piesa „Contribution”. Protagoniştii materialului video sunt chiar 33 de prieteni ai formaţiei. Componenţii trupei au recurs la această metodă din două motive: unul financiar, pentru că lipsa resurselor băneşti nu le-a permis realizarea impresionantă a unui film şi altul sentimental, în semn de recunoştinţă faţă de amicii care i-au susţinut. „Tot conceptul se învârte în jurul contribuţiei pe care şi-o aduce fiecare la veselia zilnică şi incurabilă a celor patru oameni din Replace. E un imn narcisist despre ce prieteni minunaţi avem!”, au declarat membrii trupei pe blogul lor.

Replace a fost înfiinţată anul trecut, în Bucureşti şi în mai puţin de un an de la înfiinţare, a susţinut concerte pe scena festivalului 1MaiMare din Vama Veche, în capitală sau Sibiu, precum şi în deschiderea show-ului formaţiei franceze Poni Hoax în România. În luna aprilie, trupa a lansat pe site-ul oficial primul E.P. de patru piese, intitulat „Maxiglass\", iar în această toamnă, a demarat proiectul „Replace Is Dreaming of New Music”, în cadrul căruia a lansat, săptămânal, timp de o lună, câte un videoclip de prezentare a fiecăruia dintre cei patru membri: Gabriela Fierbinţeanu (voce), Cristian Fierbinţeanu (bass), Bogdan Stamatin (chitară) şi Alex Bala (tobe).