Replici nefireşti în Parlament, la prezentarea moţiunii PD

Şedinţa plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului în care s-a dat citire moţiunii de cenzură "Guvernul Tăriceanu trebuie să plece", iniţiată de PD, a început, ieri, cu aproape trei sferturi de oră întîrziere. Democraţii solicită, prin moţiunea de cenzură, ca Parlamentul să retragă sprijinul politic Guvernului Tăriceanu II, iar partidele să decidă dacă îşi asumă guvernarea sau dacă acceptă declanşarea anticipatelor. Şedinţa a beneficiat şi de o pauză, după ce senatorul PRM Gheorghe Funar a cerut ca moţiunea să nu mai fie citită în Parlament şi să fie anunţat Parchetul General, deoarece nouă senatori şi 12 deputaţi au semnăturile falsificate sau scanate şi se fac vinovaţi de fals şi uz de fals. Şedinţa a fost reluată cu propunerea senatorului Funar. Lucrările din plen nu au fost lipsite nici de replici dure. În timpul şedinţei, după ce se finalizaseră discuţiile procedurale prelungite, premierul Călin Popescu Tăriceanu a coborît în faţa băncii ocupate de liderul deputaţilor PNL, Crin Antonescu. De aici, liderul liberal s-a întors către băncile ocupate de senatorii şi deputaţii PD, cărora, se pare - potrivit unor surse parlamentare - le-a cerut să "nu stea ca nişte momîi" şi să voteze pro sau contra amînării citirii moţiunii de cenzură iniţiate de PD. Lui Tăriceanu i-a răspuns, se pare, potrivit aceloraşi surse, Vasile Blaga, care i-a spus că PD nu poate vota o asemenea propunere, care contravine regulamentelor parlamentare. În discuţie a intervenit şi deputatul PD Cezar Preda. Premierul nu a dorit, însă, să discute cu democratul, dar se pare că ar fi aruncat cîteva cuvinte peste umăr. Colegii săi din PD au intervenit, calmîndu-l pe vicepreşedintele democrat, iar disputa a fost aplanată. Lui Preda i s-a spus că premierul l-ar fi catalogat drept "tîmpit", aşa că democratul s-a ridicat în picioare, dorind explicaţii direct de la Tăriceanu: "Eu nu am auzit. Colegii mei mi-au zis că, după aceste discuţii foarte dure, prim-ministrul ar fi folosit apelativul “tîmpit”. Eu nu am auzit aşa ceva. Atunci am replicat: “D-le, dacă domnia sa a spus aşa ceva, atunci asta este el şi echipa lui”". Într-un final, moţiunea a fost citită de către liderul deputaţilor PD, Cristian Rădulescu, în sală rămînînd doar semnatarii moţiunii şi reprezentanţii Executivului. După ce moţiunea a fost citită în Parlament, Tăriceanu a declarat presei că regretă faptul că, în Parlament, timp de două ore au fost discuţii de ordin procedural "nefireşti". El a apreciat că moţiunea de cenzură este "o parte a unui conflict politic care durează de cinci luni, adică de la integrarea României în UE" şi a afirmat că regretă faptul că preşedintele României "este în spatele acestor jocuri distructive".