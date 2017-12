Report record la Joker pentru extragerea de duminică

La categoria I a jocului Joker pentru tragerea de duminică, 30 septembrie, se înregistrează un report record în valoare de peste 10,5 milioane lei (aproximativ 2,3 milioane de euro), a anunţat, vineri, Loteria Română. Pe 30 septembrie vor avea loc noi trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 şi Noroc. În prezent, la categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report în valoare de 3.149.774 lei (aproximativ 700.000 de euro). La jocul Noroc a rămas in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 1.750.000 lei. La Joker, la categoria I se înregistrează un report record în valoare de peste 10,5 milioane lei (aproximativ 2,3 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de 125.588,73 lei. La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 85.613,17 lei. Totodată, la Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report in valoare de 312.561 lei.