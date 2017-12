Tânăra din judeţul Mureş care reprezintă România la competiţia internaţională „Miss Tourism Queen of the Year\" din China, Adela Bocskor, a constatat, pe aeroportul din Beijing, că a rămas fără bagaj. Astfel, ea a fost nevoită să participe la evenimentele programate, timp de două zile, cu ţinute împrumutate. Potrivit unui comunicat de presă transmis de agenţia care o reprezintă pe Adela Bocskor, acest „prim test emoţional surpriză\" pentru reprezentanta României la concursul „Miss Tourism Queen of the Year\" din China s-a încheiat după două zile.

Adela Bocskor a călătorit cu compania aeriană Alitalia, având escală în Roma, după care a plecat cu o altă cursă spre Beijing. Ajunsă în aeroportul din Beijing, ea a constatat însă că bagajul său nu era printre ale celorlalţi călători, fiind pusă în situaţia de a-şi începe cantonamentul şi activităţile zilnice din cadrul concursului fără cele mai multe din obiectele personale. Totuşi, Bocskor a trebuit să se adapteze condiţiilor date, pentru a respecta programul impus de organizatori.

În acelaşi comunicat se precizează că, după ce reprezentanţii agenţiei au dat ore în şir telefoane în aeroporturile din Roma şi Beijing, bagajul a fost găsit şi trimis la hotelul la care este cazată reprezentanta României, după aproximativ 48 de ore de la pierderea acestuia. „Pot spune că am trăit clipe pe care nu i le doresc nimănui, fără acel bagaj eram ‘la capătul lumii’ fără majoritatea obiectelor personale şi a hainelor de care aveam nevoie pentru a participa în acest concurs. Am avut noroc cu organizatorii chinezi, care mi-au oferit tot ce am avut nevoie până când bagajul mi-a fost returnat”, a declarat Bocskor.

Reprezentanta României intenţionează să formuleze o plângere pentru acest incident.

Mureşeanca Adela Bocskor reprezintă România la concursul „Miss Tourism Queen of the Year\", care se desfăşoară în China, între 4 şi 28 septembrie, în competiţie fiind înscrise 80 de reprezentante din diferite ţări. Adela Bocskor are 23 de ani, 1,74 metri înălţime şi dimensiunile 90-60-90, iar în prezent, este sales manager în cadrul unei reprezentanţe auto din Târgu Mureş.