Reprezentanţi ai Corpului Păcii, la American Corner

Profesorii de limba engleză din mai multe unităţi de învăţământ constănţene au participat, ieri, la ateliere de lucru organizate de Centrul „American Corner” din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa şi agenţia guvernamentală americană Corpul Păcii, prin reprezentanţa din România. În cadrul acestora, profesorii au făcut cunoştinţă cu doi voluntari ai Corpului Păcii, veniţi la Constanţa pentru a preda limba engleză. Ei au prezentat metodele de predare folosite. Astfel, profesorii de la ciclul gimnazial au învăţat de la voluntarul Kristi St. Amant cum să-i facă pe elevi să fie interesaţi de limba engleză, în cadrul atelierului cu titlul „Hooking early learners on English” („Cum să-i faci pe tineri să fie atraşi de limba engleză” - n.r.). Pentru profesorii de liceu, voluntarul James Holman a prezentat o lucrare cu titlul „Write it right - in your own words. Plagiarism: What it is and how to avoid it by citing your sources”, în care a explicat cum anume i-a învăţat pe elevii Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” ce înseamnă plagiatul şi cum poate fi evitat, prin citarea surselor şi parafrazarea operelor citite. „Anul 2013 este ultimul în care Corpul Păcii activează în România. Din acest motiv am decis organizarea acestor ateliere de lucru în întreaga ţară, pentru a prezenta profesorilor de limba engleză, dar nu numai, resursele realizate de organizaţie în cei peste 20 de ani de activitate (manuale, materiale informative, planuri de lecţii etc.)”, a declarat directorul Corpul Păcii România, Mirela Marinescu. (A.J.)