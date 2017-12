Reprezentanții Administrației Porturilor Maritime, la Bruxelles

În aceste zile, mai precis între 10 și 12 noiembrie, la Bruxelles, în Belgia, au loc Adunarea Generală ESPO- European Sea Ports Organisation șiConferința FERRMED, la care va fi prezent și directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, (CN APMC), Valeriu Nicolae Ionescu. ”CN APMC își continuă astfel activitatea în cadrul ESPO, urmărind sporirea contribuției directe a Portului Constanța la elaborarea și implementarea documentelor care vizează consolidarea, dezvoltarea și armonizarea politicii UE în domeniul transportului naval și combinat”, potrivit conducerii APMC. Joi, 12 noiembrie, Valeriu Ionescu va participa la dezbaterea”Drivers of change in maritime routes and ports (2) - Ports”,care va avea loc în cadrulConferinței FERRMED ”The impact of intercontinental trade on EU competitiveness and Core Network Corridors (2015 - 2030)”. FERRMED este o asociație non-profit multi-sectorială, cu sediul la Bruxelles, care are 148 de membri din 13 țări europene. Obiectivele principale ale asociației sunt axate pe îmbunătățirea transportului multimodal de mărfuri sau conceperea Marii Axe de Transport Feroviar de Marfă Scandinavia - Rin - Ron - vestul Mediteranei. Evenimentul are ca punct de plecare faptul că relațiile de afaceri dintre Europa și alte continente se află într-un proces de creștere continuă. În 2014, traficul intercontinental a crescut cu 5,2% pentru Asia - Europa, 5,5% pentru Africa - Europa și 4,8% pentru America - Europa, iar estimările pentru anii viitori arată creșteri susținute ale fluxurilor comerciale, cu o concentrare mai mare pe zona Asia.