Reprezentarea la Consiliul European, în coadă de peşte

ÎNTÂLNIRE În ciuda semnalului dat de Parlament, care a decis că ar fi mai indicat ca România să fie reprezentată la Consiliul European (CoE) de premierul Victor Ponta, preşedintele Traian Băsescu ţine morţiş să meargă el la acea şedinţă. Situaţia acestei divergenţe nu a fost rezolvată nici ieri, când premierul Victor Ponta a discutat, timp de o oră, cu preşedintele Traian Băsescu privind nivelul de reprezentare a României la CoE, dar fără să ajungă la un acord pe această temă. „Amândoi suntem invitaţi, şi şeful statului, şi primul-ministru primesc programul, primesc absolut tot, după care cei doi sau, mă rog, fiecare ţară stabileşte cine este reprezentantul”, a spus Ponta. El a amintit că a primit deja invitaţia de a participa la reuniunea Consiliului din partea preşedintelui UE şi că nu poate renunţa. „Ar însemna să încalc eu decizia Parlamentului. Sunt convins că nu se va ajunge la suspendare, cel puţin nu din acest motiv, pentru că eu voi participa la Consiliu şi discuţia se va încheia”, a afirmat şeful Guvernului. Premierul a mai spus, la finalul discuţiei cu preşedintele, că singurul lucru stabilit cu şeful statului privind nivelul de reprezentare a României la CoE este că vor avea o nouă întâlnire pentru a continua dialogul. Ponta a adăugat că trebuie să se vadă cu Băsescu pentru că România trebuie să aibă o poziţie coordonată între toate instituţiile sale atunci când stabileşte poziţia cu care se prezintă la CoE de la Bruxelles.

AMBIŢIE NEMOTIVATĂ Referitor la această situaţie, preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a declarat că Băsescu se cramponează absurd de pretenţia de a merge la CoE, în condiţiile în care aceasta este o reuniune a primilor-miniştri din statele membre. „Deci, luaţi componenţa acestuia şi vedeţi că acolo merg prim-miniştri, cu două excepţii: Franţa, unde practic preşedintele îndeplineşte şi funcţia de prim-ministru, el conduce şedinţele de Guvern şi numeşte un prim-ministru. El poate să îl numească şi să îl destituie. Şi Cipru, care nu are prim-ministru, preşedintele este şi şeful Executivului. Atât. Deci, este absurdă această pretenţie”, a spus Iliescu. El a adăugat că şi Austria are preşedinte ales, însă este reprezentată de premier la reuniunea CoE. Iliescu a susţinut că preşedintele Băsescu are o „ambiţie nemotivată”, însă „trebuie să ţină seama de realităţi şi, până la urmă, să se adapteze la situaţie”. De asemenea, fostul şef al statului a arătat că argumentele de drept comunitar şi constituţional prezentate de către preşedintele Băsescu reprezintă „o lecţie fals concepută, pornind de la o premisă prestabilită, că el trebuie neapărat să meargă”. Totodată, Iliescu a susţinut că acest „conflict” este „artificial întreţinut” şi trebuie rezolvat pe baze raţionale, însă nu a fost generat pentru a motiva suspendarea şefului statului.