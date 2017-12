Reprogramarea probei practice, fără re-examinare teoretică?

Senatorii din Comisia juridică au aprobat, ieri, o iniţiativă legislativă prin care se propune ca persoana declarată „respinsă“ la proba practică de conducere a vehiculului în traseu să se poată reprograma la aceasta fără susţinerea unui nou examen teoretic. Potrivit propunerii legislative, care îi are ca iniţiatori pe senatorii PD-L Anca Boagiu şi Mircea Andrei, reprogramarea nu poate fi făcută mai târziu de un an de la data absolvirii cursurilor, cu condiţia efectuării într-un interval de 30 de zile a unui nou curs de pregătire practică redus la jumătate ca număr de ore de pregătire. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost amendată de senatorii jurişti astfel încât rezultatele examinării la proba teoretică finalizată prin calificativul „admis“ să rămână valabile pentru o perioadă de 12 luni de la data încheierii cursurilor de pregătire, şi nu de la data de la care persoana a susţinut examenul, aşa cum era în propunerea iniţială. Iniţiativa legislativă mai stipulează că persoana declarată admisă la proba teoretică, dar care nu se prezintă la proba practică de conducere a vehiculului în traseu într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii cursului, este declarată „respinsă“, urmând să efecteze un nou curs de pregătire. Iniţiativa legislativă urmează să intre în dezbaterea plenului Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată.