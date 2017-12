Republica Moldova primește asistență financiară rambursabilă din partea României

Camera Deputaţilor a ratificat, marţi, Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă între România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău, la 7 octombrie 2015, potrivit căruia ţara noastră acordă un împrumut de 150 milioane de euro R.Moldova.Deputaţii au votat acest acord cu 312 voturi "pentru" şi 3 abţineri.Prim-ministrul Victor Ponta a declarat, după vot, că, după 25 de ani "de vorbe", se trece la un ajutor concret pentru R.Moldova, arătând că acordarea acestui împrumut ajută ţara vecină.

"Astăzi, prin votul dumneavoastră, după 25 de ani de vorbe, trecem la un ajutor concret de care Republica Moldova are nevoie. În acest an, din cauza sancţiunilor impuse de Federaţia Rusă ca urmare a semnării acordului de asociere la UE, Republica Moldova are nevoie de acest împrumut şi putem să facem acest gest, împrumutând 150 milioane de euro, fără niciun fel de pierdere sau câştig pentru România", a spus Ponta.