Repunerea în funcţie a pedistului Beneş, contestată în instanţă de Casa de Pensii

A trecut o jumătate de an de la îndepărtarea lui Oscar Beneş din fruntea Casei Judeţene de Pensii, însă peneliştii şi democraţii continuă războiul de gherilă pentru supremaţie în instituţia constănţeană. Deşi preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS), liberala Mariana Cîmpeanu a decretat în iunie 2007 suspendarea din funcţie a directorului pedist pe motivul managementului defectuos, Oscar Beneş nu s-a lăsat nici el mai prejos. Pe lîngă faptul că nu a putut fi adus în faţa Comisiei de Disciplină a CNPAS din motive de sănătate, fapt care a anulat practic măsura cercetării administrative aplicată de Mariana Cîmpeanu, directorul pedist al pensionarilor constănţeni a hotărît să atace în instanţă decizia şefilor de la Bucureşti. Au urmat mai multe acuzaţii de trafic de influenţă şi solicitări pentru strămutarea procesului intentat de Oscar Beneş pentru schimbarea din funcţie şi mutarea sa într-un post de consilier clasa I în cadrul CJP Constanţa, însă pînă la urmă instanţa a fost de partea lui Beneş. Cu toate că fostul director pedist al CJP Constanţa a fost acuzat pentru folosirea unei sume de peste 400 milioane de lei vechi în afaceri dubioase cu case de avocatură, deşi instituţia pe care a condus-o avea propriul departament juridic, pe 8 noiembrie 2007, Curtea de Apel Constanţa l-a repus în funcţie pe Oscar Beneş. „Mă bucur că am obţinut anularea acestei decizii şi că instanţa a făcut ceea ce era legal şi moral”, declara Beneş la acea dată. Hotărîrea instanţelor constănţene a înfuriat-o însă la culme pe Mariana Cîmpeanu. Cu hotărîrea executorie de numire în funcţie în buzunar, chiar dacă atacabilă în recurs, Oscar Beneş s-a înfăţişat, la sfîrşitul lunii trecute, în faţa Comisiei de Disciplină a CNPAS. „Am încercat în nenumărate rînduri să îl aducem pe Oscar Beneş în faţa comisiei, dar acest lucru s-a petrecut doar după ce acesta a reuşit să-şi rezolve gravele probleme de sănătate. În urma evaluării de luna trecută, Beneş a reuşit să obţină calificativul nesatisfăcător pentru activitatea depusă, ceea ce înseamnă că instanţa a trimis pe un post de director un om foarte bine pregătit...”, a declarat Mariana Cîmpeanu. Preşedintele CNPAS a mai precizat că, deşi Beneş cîştigat primul proces intentat instituţiei pe care o conduce, este convinsă că, în urma recursului formulat, fostul director pedist nu mai are cum să cîştige. “Nu cred că va mai cîştiga şi de această dată. Instanţa a făcut o dată greşeala de a accepta motivele invocate de Beneş, dar acum trebuie să ţină cont şi de raportul Comisiei de Disciplină”, a explicat Mariana Cîmpeanu. Contactat telefonic, Oscar Beneş a declarat că preşedintele CNPAS are dreptul a intenta orice acţiune în instanţă, însă acest lucru trebuie să se facă doar cu respectarea legilor în vigoare. “Comisia de Disciplină a CNPAS nu are dreptul de a da calificative sau alte sancţiuni. Trebuie să vorbim doar pe acte şi în instanţă, toate celelalte declaraţii venite dintr-o parte sau alta sînt doar poveşti”, a declarat Oscar Beneş.