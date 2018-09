Reputat medic constănțean, „paradit“ la sesizarea generalului SRI Dumbravă

Generalul SRI Dumitru Dumbravă le-a făcut, practic, dosarul procurorilor PICCJ. Parchetul General a copiat aproape cuvânt cu cuvânt din procesul-verbal al lui Dumbravă în comunicatul privind trimiterea în judecată a unui medic din Constanța. Acuzat de 115 acte de fals, complicitate la înșelăciune, abuz în serviciu, complicitate la uz de fals și un prejudiciu uriaș, medicul a fost achitat la fond. Faptele și prejudiciul nu existau! În apel, însă, deși prejudiciul nu exista nici de data asta și nici celelalte fapte, cu excepția uneia, în opinia instanței, și anume aceea de fals intelectual, medicul a primit de 1 an inchisoare, atentie, cu executare.

Generalul SRI Dumitru Dumbravă le-a făcut, practic, dosarul procurorilor PICCJ. Parchetul General a copiat aproape cuvânt cu cuvânt din procesul-verbal al lui Dumbravă în comunicatul privind trimiterea în judecată a unui medic din Constanța. Acuzat de 115 acte de fals, complicitate la înșelăciune, abuz în serviciu, complicitate la uz de fals și un prejudiciu uriaș, medicul a fost achitat la fond. Faptele și prejudiciul nu existau! În apel, însă, deși prejudiciul nu exista nici de data asta și nici celelalte fapte, cu excepția uneia, în opinia instanței, și anume aceea de fals intelectual, medicul a primit de 1 an inchisoare, atentie, cu executare.

Lumea Justitiei publica o dovada clara a colaborarii extrem de stranse dintre vestitul general SRI Dumitru Dumbrava si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, condus de Augustin Lazar. Veti vedea cum un medic din Constanta a fost aranjat chiar la sesizarea generalului Dumbrava -fost sef al Directiei Juridice a SRI si fost secretar general al SRI- care i-a pus in carca o sumedenie de acuzatii, in instanta nemaiexistând vreun prejudiciu și rezistand, cu chiu cu vai, doar una dintre ele. De asemenea, veti vedea cum in mod halucinant PICCJ, in comunicatul prin care a anuntat trimiterea medicului in judecata, PICCJ a copiat aproape cuvant cu cuvant dintr-un document semnat de generalul Dumbrava.

Dupa ce in editiile trecute aprezentat dosarul facut de Parchetul Curtii de Apel Oradea la sesizarea generalului SRI Dumitru Dumbrava, astazi, luju.ro publicaun caz similar. Un dosar inceput in vremea fostului Procuror General Tiberiu Nitu si finalizat în mandatul actualului Procuror General Augustin Lazar.

Diana Lilia Bandrabur, medic psihiatru la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, a fost rezolvata de PICCJ intr-un dosar plecat de la Dumitru Dumbrava. Astfel,in 18 martie 2014, generalul Dumbrava, in calitate de comandant al UM 0198 Bucuresti, a sesizat PICCJ printr-un proces verbal cu privire la o posibila frauda de 5 milioane de lei adusa bugetului asigurarilor sociale de sanatate, comisa prin prescriptia de de retete medicale false.Desi la inceput precizeaza existenta unei “suspiciuni rezonabile”, in cuprinsul procesului verbal Dumitru Dumbrava foloseste termeni categorici, ca si cum faptele au fost comise cu certitudine. Spre exemplu, Dumbrava sustine faptul ca “s-a stabilit ca medicul in cauza a eliberat...” sau despre faptul ca “au fost aduse prejudicii bugetului”, desi nu fusese derulata nicio ancheta care sa confirme acest lucru, fiind vorba doar despre un proces verbal de sesizare, ceea ce ne face sa ne intrebam daca nu cumva avem de-a face cu indicatii trasate de generalul SRI procurorilor PICCJ. Si daca nu cumva, avand in vedere informatiile categorice ale lui Dumbrava, procesul-verbal a fost însoțit și de probe produse de SRI?

Iata procesul verbal de sesizare intocmit in 18 martie 2014 de generalul SRI Dumitru Dumbrava:

“Exista suspiciunea rezonabilacu privire la fraudarea bugetului asigurarilor sociale de sanatate, pe fondul actiunilor repetate de fals si uz de fals derulate in mod sistematic, in perioada 2008-2012, de catre un medic psihiatru angajat in cadrul Sectiei 2 Psihiatrie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Sf. Apostol Andrei Constanta, in complicitate cu mai multi farmacisti de pe raza judetului Constanta, precum si cu persoane din conducerea Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Constanta. Prin actiunile ilicite in cauza,au fost aduse prejudicii bugetuluiasigurarilor sociale de sanatate in cuantum de peste 5.000.000 lei.

Astfel,s-a stabilit ca medicul in cauza a eliberat, in repetate randuri, un numar insemnat de prescriptii medicale (compensate integral) pentru mai multi pacienti care, in realitate, nu au apelat la serviciile medicale ale acestuia (nu au fost consultati si nu au beneficiat de medicamentele prescrise). Ulterior emiterii prescriptiilor medicale respective, acesteale erau inmanatefie direct de catre medicul care le-a emis, fie prin intermediari, administratorilor unor farmacii de pe raza judetului Constanta, carele depuneauulterior la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Constanta, alaturi de documentatia aferenta, solicitand decontarea lor. Sumele de bani receptionate de CJAS Constanta de farmaciile implicate in activitatile ilicite semnate, reprezentand contravaloarea medicamentelor prescrise in fals,erau impartite, ulterior, intre medicul care le-a emis si reprezentantul farmaciei aflate in relatie contractuala cu CJAS Constanta.

In ce priveste datele de identificare a persoanelor pe numele caroramedicul emitea in falsprescriptiile medicale, s-au stabilit urmatoarele:

-medicul in cauza emiteaprescriptii medicale in fals pentru proprii pacienti sau pentru rudele acestora,sens in care utiliza, in acest scop, datele de identificare ale celor in cauza, preluate din registrele de evidenta proprii sau din registrele de evidenta ale SCJU Constanta;

-de asemenea,medicul a emisprescriptii medicale pentru persoane inexistente, sens in carea inscris, in continutul acestora, coduri numerice personale (CNP) fictive, care figureaza ca necunoscute in baza de date a MAI/Persoane, respectiv coduri numerice personale ale unor persoane care nu exista/nu au existat in realitate;

-totodata,s-a mai stabilit ca au fost emiseprescriptii medicale si prin utilizarea datelor de identificare ale unor pacienti decedati la momentul emiterii acestora”.

Dumbrava, plagiat de PICCJ

La aproximativ doi ani si jumatate de la acest proces verbal al lui Dumitru Dumbrava, PICCJ a dispus trimiterea in judecata a medicului Diana Lila Bandrabur pentru, atentie, 115 acte materiale de fals intelectual in forma continuata, 115 acte materiale de complicitate la inselaciune in forma continuata, 115 acte materiale de abuz in serviciu in forma continuata si 115 acte materiale de complicitate la uz de fals in forma continuata. A fost trimisa in judecata doar Diana Lilia Bandrabur desi generalul SRI Dumitru Dumbrava si PICCJ prezentasera o intreaga retea.

Trimiterea in judecata a Dianei Lilia Bandrabur a fost anuntata de Parchetul General al lui Augustin Lazar printr-un comunicat de presa dat publicitatii in 6 septembrie 2016. Extrem de interesant este insa acest comunicat. Iar asta intrucat el e copiat aproape cuvant cu cuvant din procesul verbal al lui Dumitru Dumbrava.

Astfel, in procesul verbal, Dumitru Dumbrava arata ca: “...s-a stabilit ca medicul in cauza a eliberat, in repetate randuri, un numar insemnat de prescriptii medicale (compensate integral) pentru mai multi pacienti care, in realitate, nu au apelat la serviciile medicale ale acestuia (nu au fost consultati si nu au beneficiat de medicamentele prescrise)”.

In comunicatul PICCJ se scrie: “In perioada 2008-2012, inculpata, in calitate de medic psihiatru in cadrul Sectiei exterioare de psihiatrie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, a eliberat mai multe prescriptii medicale compensate integral pentru mai multi pacienti care, in realitate, nu au apelat la serviciile medicale ale medicului respectiv, nu au fost consultati de cea in cauza si nu au beneficiat de medicamentele prescrise de Bandrabur Diana Lilia”.

In procesul verbal, Dumitru Dumbrava arata ca: “Ulterior emiterii prescriptiilor medicale respective, acestea le erau inmanate fie direct de catre medicul care le-a emis, fie prin intermediari, administratorilor unor farmacii de pe raza judetului Constanta, care le depuneau ulterior la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Constanta, alaturi de documentatia aferenta, solicitand decontarea lor”.

In comunicatul PICCJ se scrie ca: “Ulterior emiterii de catre medicul in cauza a prescriptiilor respective, acestea au fost inmanate reprezentantilor farmaciilor de pe raza judetului Constanta, cu care medicul in speta colabora, fie direct de catre cea in cauza, fie prin intermediul altor persoane. La randul lor, reprezentantii farmaciilor au inaintat ulterior prescriptiile medicale false Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Constanta, alaturi de documentatia aferenta, solicitand decontarea lor și inregistrand, astfel, cresteri ale incasarilor din vanzari”.

In procesul verbal, Dumitru Dumbrava arata ca: “Medicul a emis prescriptii medicale pentru persoane inexistente, sens in care a inscris, in continutul acestora, coduri numerice personale (CNP) fictive, care figureaza ca necunoscute in baza de date a MAI/Persoane, respectiv coduri numerice personale ale unor persoane care nu exista/nu au existat in realitate;

-totodata, s-a mai stabilit ca au fost emise prescriptii medicale si prin utilizarea datelor de identificare ale unor pacienti decedati la momentul emiterii acestora”.

In comunicatul PICCJ se scrie ca: “Cele 115 prescriptii medicale emise fara respectarea dispozitiilor legale au o valoare totala de 115.037 lei și au fost eliberate pe numele unor persoane care fie au un alt medic curant, fie nu sufera de boli psihice sau chiar erau decedate la data inscrisa pe reteta”.

Condamnare halucinantă la 1 an de inchisoare cu executare, obtinuta cu chiu, cu vai

In final sa va dezvaluim si care a fost soarta acestui dosar facut de PICCJ la sesizarea lui Dumitru Dumbrava. In conditiile in care se vorbeste despre comiterea a sute de acte materiale de fals, complicitate la inselaciune si abuz in serviciu, dar si despre un prejudiciu de 5 milioane de lei, deci niste acuzatii extrem de grave, logic ar fi fost ca instantele sa pronunte pedepse pe masura. Adica, ani grei de inchisoare. Ei bine, lucrurile nu au stat deloc asa.

In 29 martie 2017, Judecatoria Constanta a dispus achitarea Dianei Lila Bandrabur pentru toate acuzatiile aduse, sentinta fiind data in temeiulart. 16 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penala, adica"nu exista probe".

Iata minuta Judecatoriei Constanta:

“Solutia pe scurt: 1. Fata de inculpata - Bandrabur Diana Lilia. - in baza art. 396 alin. 5 rap. laart. 16 lit. c C. proc. pen.dispune achitarea inculpatei fata de infractiunilede -fals intelectual in forma continuata prevazuta de art.289 alin. 1 din codul penal din 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 din codul penal din 1969 (115 acte materiale),complicitate la inselaciune in forma continuata prevazuta de art. 26 din codul penal din 1969 rap. la art.215 alin.l si 2 din codul penal din 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 (115 acte materiale), abuz in serviciu in forma continuata prevazuta de art. 248 din codul penal din 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal) (115 acte materiale), si complicitate la uz de fals in forma continuata prevazuta de art.26 din cod penal din 1969 rap. art. 291 din codul penal din 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2) ( 115 de acte materiale), toate cu aplicarea art.33 lit.a din codul penal din 1969 si cu aplic. art. 5 din noul cod penal ce fac obiectul dosarului nr. 549/P/2014 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. In baza art. 241 alin. 1 lit. b C. proc. pen. constata incetata de drept masura preventiva a controlului judiciar luat si mentinut in cauza fata de inculpata. In baza art. 397 alin. 1 C. proc. pen. respinge ca inadmisibila actiunea civila formulata in cauza . Inculpata a fost asistat de aparator ales. In baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, la data de 29.03.2017”.

Sentinta a fost atacata cu apel, iar in 1 martie 2018, Curtea de Apel Constanta a pronuntat decizia definitiva. Instanta a mentinut sentinta de la fond in cazul infractiunilor de complicitate la inselaciune, abuz in serviciu si complicitate la uz de fals, dar a pronuntat condamnare in ceea ce priveste acuzatia de fals intelectual. Mai exact, Curtea de Apel Constanta a decis condamnarea medicului la 1 an de inchisoare, dispunand in mod halucinant executarea pedepsei.

Iata minuta Curtii de Apel Constanta:

“In baza art.421 pct.2 lit.a) cod procedura penala, admite apelul formulat de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, desfiinteaza sentinta apelata si rejudecand: In baza art. 289 alin.1 cod penal 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal 1969 (115 acte materiale) si cu aplicarea art.5 cod penal,condamna BANDRABUR DIANA LILIA (…) la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual in forma continuata. In baza art.57 cod penal 1969,inculpata Bandrabur Diana Lilia executa pedeapsa principala aplicata de 1 an inchisoare in regim de detinere. In baza art.71 alin.1, 2 cod penal 1969 cod penal, interzice Bandrabur Diana Lilia, cu titlu de pedeapsa accesorie, exercitiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit. a) (teza a II-a), b), c) (dreptul de a exercita profesia de medic psihiatru) cod penal 1969. In baza art.397 alin.1 cod procedura penala, respinge ca nefondata actiunea civila formulata de catre partea civila Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Constanta. In baza art.404 alin.4 lit.c) cod procedura penala, ridica sechestrul asigurator instituit prin ordonanta procurorului din data de 19.07.2016 asupra: 1. sumelor de bani aflate in conturile bancare de la BRD – Groupe Societe Generale S.A. si Raiffeisen Bank S.A. apartinand inculpatei Bandrabur Diana Lilia, 2. bunurilor imobile apartinand inculpatei Bandrabur Diana Lilia: 2.1. imobil situat in …, CF nr.200408 – C1 – U11; 2.2. imobil situat in …. In baza art.274 alin.1 cod procedura penala si art. 275 alin.3 cod procedura penala, obliga pe inculpata Bandrabur Diana Lilia la plata sumei de 5.000 lei cheltuieli judiciare avansate de catre stat, restul cheltuielilor judiciare avansate de catre stat in cursul urmarii penale si al judecatii in fata primei instante ramanand in sarcina statului. Mentine restul dispozitiilor sentintei apelate in masura in care nu contravin prezentei decizii. In baza art.275 alin.3 cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de catre stat in apel raman in sarcina acestuia. in baza art.272 cod procedura penala, onorariul partial in cuantum de 65 lei pentru aparatorul din oficiu Tarabih Amel se suporta din fondurile Ministerului Justitiei. Conform art.400 alin. 3 cod procedura penala, minuta s-a intocmit in 2 ex. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, azi, 01.03.2018”.

- Material preluat de pe luju.ro -