Reputaţia bancherilor americani, pusă în balanţă de o carte?!

Editura americană Touchstone, parte a grupului editorial Simon & Schuster, deţinut de CBS, a anulat publicarea cărţii ”Straight To Hell”, care ar fi trebuit să prezinte în paginile sale mesajele unui cont de Twitter care îi ironizau pe bancherii de pe Wall Street. ”Prin prisma noilor informaţii care ne-au fost aduse la cunoştinţă de când am achiziţionat drepturile asupra cărţii ”Straight To Hell” de John Lefevre, Touchstone a decis să anuleze publicarea acesteia”, se afirmă într-un comunicat emis de această editură new-yorkeză. La sfârşitul lunii februarie, publicaţia ”The New York Times” a dezvăluit că John Lefevre, un fost broker de obligaţiuni pentru banca americană Citigroup, care în prezent locuieşte în Texas, era posesorul unui cont foarte popular pe Twitter, @GSElevator, în traducere „În ascensorul de la Goldman Sachs“. Acesta comenta operaţiunile financiare în derulare, spunea glume specifice mediului financiar şi ataca verbal câţiva dintre actorii de prim rang de pe piaţa financiară mondială. John Lefevre spunea că s-a inspirat din cei zece ani petrecuţi în cercurile finanţelor mondiale pentru ”a alimenta” acel cont de Twitter. Totul părea atât de veridic încât prestigioasa bancă de afaceri americană Goldman Sachs a cerut o anchetă internă, crezând că unul dintre angajaţii ei era posesorul acelui cont.

John Lefevre a semnat, în luna ianuarie, un contract cu editura Touchstone, în valoare de câteva sute de mii de dolari. După dezvăluirile făcute în ”The New York Times”, editura anunţase că va menţine publicarea cărţii, considerând că autorul ei nu minţise în textele sale.