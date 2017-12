Reşedinţă de lux pentru Strauss-Kahn

Reşedinţa somptuoasă în care Dominique Strauss-Kahn s-a mutat miercuri seara a fost evaluată la aproximativ 14 milioane de dolari, la începutul anului, potrivit unui site de imobiliare. Casa are 632 de metri pătraţi şi a fost renovată de arhitectul Leopoldo Rosati. Construită în 1915, locuinţa cu trei etaje este echipată cu o sală de proiecţie video cu aparatură electronică de ultimă generaţie, sală de gimnastică, saună şi bar. Potrivit site-ului citat, preţul cerut la un moment dat pentru închirierea proprietăţii a fost de 60.000 de dolari pe lună. Potrivit cotidianului francez ”Le Parisien”, cartierul în care s-a mutat Dominique Strauss-Kahn este unul dintre cele mai luxoase din New York. ”Un apartament cu două camere aici costă minim 3.000 de euro pe lună”, susţine una dintre vecine, Evita. ”Este una dintre cele mai elegante case de pe stradă. A fost complet renovată în urmă cu doi ani. Interiorul trebuie să fie luxos. Am auzit că valorează 13 milioane de dolari”, afirmă o altă vecină. Un agent imobiliar care lucrează în cartier confirmă declaraţiile femeilor. ”Interiorul este stupefiant”, afirmă el.