Resistematizare rutieră dureroasă la Delfinariu! Cozi insuportabile...

11:11:01 / 24 Noiembrie 2016

Un singur cuvant:

NEBUNIE ! Cozi pe un sens pana aprope de posta de la Ion Ratiu, pe celalalt pana spre intrarea in Mamaia - nemaipomenit ce minti luminate avem in Constanta - ala care a facut idiotenia asta ar trebui pus sa conduca masina dus-intors pe Mamaia o zi intreaga, sa vedem cat de intreg la minte ajunge acasa (nu ca ar avea prea multa, dupa cum a zamislit tampenia asta) si sa-si plateasca si benzina din buzunarul propriu. Oare de ce cretinii au o concentratie mai mare pe metru patrat numai in Constanta ? pai va dati seama ce o sa fie la vara, daca se mentine inventia inteligentului asta ?