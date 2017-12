Resistematizare rutieră pe centura Mangaliei

BANDĂ DE URGENŢĂ Ca urmare a creşterii numărului de autoturisme, traficul din Mangalia a devenit sufocant vara şi aglomerat în perioada de extrasezon. Din aceste motive, conducerea Administrării Domeniului Public şi Privat (ADPP), care se află în subordinea Consiliului Local, a demarat un amplu proiect de fluidizare a traficului din Mangalia, în special în zonele aglomerate. Într-o primă etapă, lucrările se execută pe strada Portului (şoseaua de centură), unde va fi creată o bandă de urgenţă pe care să ruleze autoturismele care vin dinspre strada Matei Basarab (intrarea dinspre localitatea Albeşti). În felul acesta, şoferii nu vor mai fi nevoiţi să aştepte pentru a se încadra pe strada Portului, ci vor avea acces direct în artera rutieră. Până când va fi amenajat noul drum, echipele Primăriei au curăţat vechile şanţuri de mizerii şi buruieni, locul gol rămas fiind umplut cu pietriş şi adus la nivelul carosabilului.

SENS GIRATORIU Potrivit conducerii ADPP Mangalia, lucrările de sistematizare a traficului mai cuprind realizarea unui sens giratoriu la intersecţia străzii Portului cu bulevardul 1 Decembrie 1918. ”Iniţial, am dorit să amenajăm mai multe sensuri giratorii, însă au existat câteva impedimente. Am fi dorit să existe sensuri atât la intersecţia străzii Matei Basarab cu Portului, cât şi la intersecţia străzii Oituz cu Portului. Însă nu am avut acordul Poliţiei şi al celor de la CFR, care au o linie ferată în zonă. Din fericire, pe bulevardul 1 Decembrie 1918 vom putea crea un sens giratoriu, zona urmând să fie inclusă într-un program de sistematizare. Vor exista reguli noi pentru şoferi. Astfel, aceştia nu vor mai putea vira la stânga de pe Portului către Matei Basarab, ci vor trebui să întoarcă la sensul giratoriu din centru. Pentru cei care circulă dinspre Matei Basarab către strada Portului va fi amenajată o alveolă cu bandă de accelerare. Tot în baza acestui proiect, vor amplasate indicatoare, acolo unde lipsesc, şi se vor marca, pentru o mai bună vizibilitate, trecerile de pietoni”, a declarat directorul ADPP Mangalia, Cătălin Cornaci. El a adăugat că valoarea totală a lucrărilor se ridică la 400.000 de lei, bani alocaţi de la bugetul local.