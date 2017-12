„Respect, Constanţa!” 8.000 de voluntari, în ploaie, la curăţenia generală

Ploaia a cam stricat planurile „Let's Do It, România”, care organizase, sâmbătă - 28 septembrie, Ziua Naţională a Curăţeniei. Cel puţin la Constanţa, pe aproape tot parcursul zilei, ploaia şi-a făcut de cap şi a încetinit ritmul de colectare a deşeurilor. Însă, chiar şi în ciuda vremii nefavorabile, au fost cutezători pregătiţi să acţioneze pentru protejarea mediului înconjurător. Deşi, iniţial, organizatorii au înregistrat, la nivel judeţean, peste 18.000 de voluntari pregătiţi cu saci şi mănuşi, gradul de implicare activă a fost diminuat cu aproape 60%. „Peste 8.000 de voluntari au ieşit, la nivel judeţean, şi au dat dovadă de implicare prin exemplul personal, transmiţând mai departe mesajul „Let's Do It, România!” pentru o ţară mai curată. Până duminică au fost strânşi aproximativ 30.000 de saci cu gunoi, fiind colectaţi şi supuşi reciclării peste 95% de către salubrizatori şi primăriile şi instituţiile partenere în gestionarea colectării sacilor cu deşeuri”, a declarat coordonatorul „Let's Do It, România!” Constanţa şi Marea Neagră, Victor Maxim.

MOBILIZARE GENERALĂ Organizatorii spun că vor continua strângerea sacilor şi în săptămâna aceasta, iar peste două săptămâni vor fi publicate rezultatele finale. La nivelul judeţului, au fost implicate aproximativ 70% dintre localităţi, împreună cu instituţiile locale şi şcoli, o parte dintre acestea, deşi au sistat acţiunea din cauza ploii, promiţând că vor organiza acţiunea în următoarea perioadă, când vremea va fi mai bună, având deja materialele necesare, precum saci şi mănuşi. Anul acesta, la Constanţa, companiile şi instituţiile au ridicat foarte mult procentul de participare, în ciuda ploii. Printre companiile şi instituţiile implicate se numără GSP Offshore, DMHI la Limanu şi Constanţa, Romsilva, Jandarmeria Constanţa, Penitenciarul Poarta Albă şi instituţii subordonate în judeţ ale Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.