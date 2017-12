Respingerea OUG 13 și aprobarea OUG 14, promulgate de Klaus Iohannis

20:18:28 / 24 Februarie 2017

"Penalul"

V-a pus un pic de "frana"la ciordeala voastra organizata;))(Adica aia care va "bate D.N.A-ul la poarta").Iar pentru cum i-a facut de kkat pe "voievozii din Parlament",Iohannis si-a spalat jumatate din pacate.Hai sa fim cinstiti,oricine face politica in lumea asta mare,fura macar putzintel,dar,in tarile mai vestice se face putina treaba si pentru populatie.Staai ca inca nu s-a lamurit treaba pe deplin,s-ar putea sa se umple strazile cu delicventi eliberatzi prematur si-atunci sa va vad pe voi marii"democrati"care lacrimatzi de mila parnaiasilor,cum o sa va uitati peste umar cand mergeti pe strada!Ca aia doar nu se orienteaza sa fure si sa talhareasca in Teleorman,ci vor veni in marile orase,unde e "marfa".Hai siktir ba cu democaratia voastra plina de "portitze"si "smenuiri"pentru"unii".Mai vedem si la anul care va fi treaba.Pana una-alta,tot oamenii de rand au de suferit,nu aia plini de"sfaturi pretzioase".