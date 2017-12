NOAPTEA FĂRĂ ACCIDENTE Poliţiştii constănţeni, în colaborare cu membrii Asociaţiei Siguranţa Auto şi mai multe şcoli de şoferi din Constanţa, au organizat sâmbătă noapte, la clubul „Crush”, din Constanţa, o acţiune de prevenire a accidentelor rutiere provocate de conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice. Proiectul se înscrie în cadrul evenimentului european intitulat ,”European Night Without Accidents” (Noaptea Europeană Fără Accidente), având drept scop prevenirea accidentelor de circulaţie cauzate de conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice de către tinerii şoferi. Iniţial, poliţiştii au prezentat campania, activităţile derulate până în prezent şi rezultatele aşteptate, ulterior aceştia fiind informaţi cu privire la riscurile la care se expun pe ei în momentul în care se urcă la volan sub infuenţa băuturilor alcoolice. “Campania a avut ca simbol brăţări inscripţionate cu mesajul european „RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS”, pe care tinerii din club le-au purtat pe parcursul nopţii, la finalul evenimentului aceştia fiind testaţi experimental pentru depistarea alcoolemiei, recomandându-li-se să nu conducă autovehicule dacă au consumat alcool”, se arată într-un comunicat de presă remis de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa.

BINE PRIMIŢI Tinerii s-au arătat deschişi faţă de acţiunea poliţiştilor de la Rutieră. „Mi se pare un program interesant pentru că multe accidente rutiere au loc din cauza uner persoane teribiliste care se urcă băute la volan şi nu sunt în stare să conducă. Este păcat că astfel de lucruri se întâmplă şi cred că ceva mai multă responsabilitate nu ar strica”, a declarat Ramona I., de 23 de ani, din Constanţa. „Când ştiu că urmează să beau, îmi las maşina acasă şi prefer să mă deplasez cu taxi-ul. Dau 10 sau 20 de lei şi ştiu că sunt în siguranţă. Este un preţ foarte mic dacă stai să te gândeşti”, a mărturisit Ioana T., din Bucureşti. „Sunt cu maşina în seara asta dar am de gând să beau doar apă plată. Cu sau fără lămâie”, a declarat un alt petrecăreţ aflat sâmbătă noapte în clubul „Crush”. Astfel de acţiuni vor continua şi în weekend-urile următoare.