Restanţele bugetare ale IMM-urilor vor fi eşalonate pe cinci ani

IMM-urile vor beneficia de eşalonarea obligaţiilor bugetare restante şi de amînarea penalităţilor aferente pe o perioadă de pînă la cinci ani, în care procedurile de executare silită iniţiate pentru recuperarea acestor sume sînt suspendate, potrivit unui proiect de act normativ elaborat de Autoritatea pentru Valorificare a Activelor Statului (AVAS). Proiectul de ordonanţă a Guvernului, realizat de AVAS, vizează, sub forma unui ajutor de stat, instituirea unui sistem temporar de sprijinire a afacerilor, pentru depăşirea crizei economice, şi se încadrează în cadrul general legal creat de Comisia Europeană în acest sens, după consultarea statelor membre. Înlesnirile pentru plata obligaţiilor fiscale restante, atît înaintea începerii executării silite, cît şi în timpul acesteia, la cererea justificată a contribuabililor, vizează sprijinirea IMM-urilor în realizarea investiţiilor, cu scopul menţinerii în activitate a personalului sau creării de locuri de muncă. Una din înlesniri presupune „eşalonarea obligaţiilor restante, calculate pînă la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, reprezentînd impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, pe o perioadă de pînă la cinci ani, cu o perioadă de graţie de şase luni, cuprinsă în perioada de eşalonare, conform graficului aprobat de către creditorul bugetar”, se arată în proiect. Totodată, documentul prevede amînarea la plată în vederea scutirii, pînă la ultimul termen din graficul de eşalonare, a majorărilor de întîrziere şi a penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor bugetare menţionate, calculate şi datorate pînă la data intrării în vigoare a actului normativ, cuprinse în certificatele de obligaţii bugetare eliberate la solicitarea firmei. De la amînarea la plată fac excepţie majorările de întîrziere şi penalităţile pentru datoriile cu stopaj la sursă, care se eşalonează în aceleaşi condiţii cu datoriile prevăzute la prima măsură. Facilităţile îşi pierd valabilitatea în situaţia în care firma nu achită obligaţiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începînd cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a ordonanţei. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadenţă obligaţiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu majorările de întîrziere şi penalităţile de întîrziere aferente, dar nu mai tîrziu de data de 20 decembrie a fiecărui an fiscal. Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-a aprobat acordarea facilităţilor atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită şi obligaţia de plată a majorărilor de întîrziere şi a penalităţior de întîrziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate. Pe perioada de graţie acordată la eşalonare, majorările datorate conform legii se achită lunar. Pentru obligaţiile restante, reprezentînd impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, nu se calculează şi nu se datorează majorări de întîrziere la plată, după data intrării în vigoare a acestui act normativ şi cea e emiterii actului administrativ de acordare a facilităţilor. Totodată, procedura executării silite pentru sumele care fac obiectul sprjinului este suspendată pe perioada cuprinsă între data depunerii solicitării beneficiarului şi data emiterii actului administrativ de acordare a facilităţilor sau de respingere a solicitării.