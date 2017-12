Restanţele populaţiei la credite, cu 50% mai mari

Restanţele populaţiei la credite au crescut într-un an cu 50%, pînă la 758 milioane lei (209 milioane euro) la finalul lunii septembrie 2008, pe fondul creşterii puternice, de 84%, a restanţelor la creditele în euro în aceeaşi perioadă, pînă la 134 milioane lei (36,9 milioane euro), arată datele BNR. Astfel, la finalul celui de-al treilea trimestru din 2007, populaţia avea restanţe de 505,4 milioane lei la credite. În acelaşi timp, restanţele populaţiei la creditele în dolari au fost singurele care au înregistrat o scădere faţă de luna septembrie 2007, cu 34,3%, pînă la 1,1 milioane lei. Totodată, datoriile neachitate la creditele în alte monede, printre care şi cele în franci elveţieni, au crescut semnificativ în ultimul an, de aproape 18 ori, pînă la 6 milioane lei. Restanţele mai mari de 30 de zile la creditele acordate populaţiei au crescut numai de la începutul anului cu 32%, cînd acestea depăşeau 573 milioane lei, mai arată datele băncii centrale. Românii au cele mai multe datorii neachitate la bănci cu întîrzieri mai mari de 90 de zile, în valoare de 579 milioane lei, dublu faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce restanţele între 31 şi 60 de zile lucrătoare au ajuns la 28,5 milioane lei, sumă uşor mai mare faţă de cea a întîrzierilor între 61 şi 90 de zile lucrătoare. În acelaşi timp, restanţele în curs de colectare au ajuns la 23,1 milioane lei, iar restanţele mai mari de un an, reprezentînd credite scoase în afara bilanţului, a scăzut faţă de anul trecut cu aproape 44%, pînă la 99 milioane lei. Numărul românilor care au restanţe mai mari de 30 de zile la credite a ajuns la 405.505 persoane în septembrie 2008, în creştere cu 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Biroul de Credit avea, la sfîrşitul lui septembrie 2008, peste 544.000 de restanţe în evidenţă, cu 25% mai multe decît la finalul lunii septembrie din 2007.