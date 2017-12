Restanţele românilor la bănci s-au dublat de la o lună la alta

Numărul restanţierilor la bănci creşte de la lună la lună. Astfel, în septembrie, s-a dublat valoarea creditelor nerambursate, faţă de luna august, românii ajungînd să aibă datorii neachitate la termen în valoare de aprox. 350 de milioane de lei noi. Analiştii economici susţin că pentru creşterea sumelor restante la bănci există două explicaţii. Fie a crescut numărul creditelor acordate persoanelor fizice, fie tot mai multe societăţi aduc informaţii la Biroul de Credit. Pe lista neagră a acestei instituţii apar în jur de 300.000 de români, cu 50.000 mai mulţi decît în luna august. Ca şi pînă acum, cele mai mari restanţe sînt înregistrate la creditele de consum. În baza de date a Biroului de Credit sînt introduşi datornicii cu restanţe la plată mai mari de 30 de zile.

În aceste condiţii, restricţiile de creditare impuse de către Banca Naţională a României (BNR) sînt justificate. Ieri a fost ultima zi în care instituţiile financiare - nebancare au mai permis societăţilor să acorde credit doar cu buletinul. Cu toate acestea, contrar aşteptărilor, la sfîrşitul acestei săptămîni nu a fost înregistrat un aflux foarte mare de clienţi, care să profite de beneficiile creditului cu buletinul în ultimul moment. Acest lucru se poate explica prin prisma faptului că aproape toate magazinele care acordau acest tip de împrumut vor introduce, în scurt timp, noi posibilităţi de cumpărare a produselor electronice şi electrocasnice, fără prea mari bătăi de cap şi fără un dosar stufos. Începînd de astăzi, clienţii va trebui să prezinte la birourile de credite, pe lîngă buletin, şi adeverinţa de salariu. În plus, pentru orice produs cumpărat în rate va trebui să achite, în avans, 25 la sută din valoarea acestuia. Tot de astăzi, intră în vigoare şi noile condiţii restrictive pentru creditarea populaţiei, stabilite de BNR. Astfel, pentru un credit de consum, rata pe care o vor plăti clienţii la bancă nu va putea fi mai mare de 30% din cîştigul net lunar. În cazul creditelor pentru locuinţe, suma va fi de maximum 35%. O altă noutate este legată de includerea leasingului financiar în categoria creditelor de consum, respectiv a celor imobiliare. Pentru a cumpăra, de exemplu, o maşină în leasing, clienţii va trebui să achite un avans minim de 25%. Pînă acum, multe companii ofereau posibilitatea achiziţionării unui autoturism în leasing fără să perceapă avans. În plus, rata lunară nu va putea depăşi 30% din valoarea veniturilor, faţă de 50%, cît este în prezent. Această normă face ca valoarea contractului de leasing să fie mult mai mică. În plus, societăţile de leasing vor fi obligate, ca şi băncile, să solicite mai multe documente din care să reiasă bonitatea financiară a clientului. Specialiştii estimează, pe termen scurt, o scădere a cererii pentru credite, datorată, în mare parte necunoaşterii, în detaliu, de către populaţie, a ceea ce înseamnă noile norme impuse de BNR. Cu toate acestea, ei afirmă că această etapă va fi depăşită relativ repede, numărul creditelor acordate populaţiei urmînd să îşi continue ascensiunea. BNR a impus noi restricţii pentru acordarea împrumuturilor pentru a frîna expansiunea creditului de consum, care punea în pericol deficitulde cont curent.