Restanţierii la bănci, mai mulţi cu 54%

Numărul clienţilor individuali şi firmelor cu credite de peste 20.000 de lei care înregistrează restanţe la plata ratelor a crescut cu 54%, în primele nouă luni, la 214.960, faţă de 138.078 la finele anului trecut, potrivit datelor furnizate de Banca Naţională a României (BNR). Numărul restanţierilor a crescut în septembrie cu 3,6%, la 214.690, după ce coborâse sub pragul de 200.000 în luna iulie, iar în ultimele 12 luni au avansat cu 77%. Numărul total al debitorilor a scăzut în septembrie pentru prima dată în ultimele 12 luni, sub un milioan de persoane, la 993.654. Potrivit raportărilor la Centrala Riscurilor Bancare (CRB) de la BNR, sumele restante la împrumuturile de minimum 20.000 de lei au totalizat în septembrie 6,18 miliarde de lei, în creştere cu 1,5% faţă de august şi aproape dublu comparativ cu finele anului trecut. Creditele restante ale populaţiei şi firmelor de orice valoare totalizau la finele lunii septembrie 6,5 miliarde lei, de peste trei ori mai mult faţă de perioada similară din 2008, iar ponderea acestora în soldul împrumuturilor a urcat de la 1,1%, la 3,25%. Statistica BNR indică o extindere a restanţelor pe perioade foarte lungi, de peste 90 de zile, dar şi o creştere semnificativă a sumelor datorate, a căror întârziere este de sub o lună. Astfel, soldul sumelor cu întârziere de maxim 15 zile a crescut cu 44% faţă de luna anterioară, la 455 milioane de lei, în timp ce obligaţiile neplătite pentru mai mult de 90 de zile au fost de la 3,75 miliarde de lei, în urcare 8,3% faţă de august, dar au avansat de peste trei ori faţă de ultima lună a anului trecut. În acelaşi timp, obligaţiile au scăzut cu 15% pentru întârzierele între 31 şi 60 de zile, ajungând la 345 milioane de lei, dar şi pentru cele cu o restanţă mai mare de 61 de zile, dar mai mică de 90 de zile, cu 42% la 327 milioane de lei. Totodată, numărul interogărilor bazei de date a CRB pentru debitorii proprii şi potenţiali a urcat cu 5% faţă de august, la 212.008. Faţă de finele anului trecut, rata de scădere a fost de 31%. Dintre acestea, interogările bazei de date pentru debitorii potenţiali, cu acordul acestora, totalizau în iulie 125.437, în urcare uşoară faţă de luna anterioară, dar mai puţin de jumătate faţă de finele anului trecut. Datele de la CRB se referă la expunerea faţă de un singur debitor, egală sau mai mare de 20.000 de lei, şi reprezintă 90% din valoarea creditelor acordate şi a angajamentelor asumate de către sistemul bancar, conform datelor de la 30 iunie 2009. Suma acordată reprezintă creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului şi nu este actualizată în luna curentă pentru creditele sau angajamentele acordate în valută raportate în lunile anterioare.