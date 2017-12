Restaurantele ambulante, în plină ascensiune la New York

Restaurantele ambulante, care servesc de la şniţele cu cartofi prăjiţi, la îngheţată de tamarind cu oţet balsamic, sunt o tendinţă în plină ascensiune la New York. Această modă, lansată în Portland, statul american Oregon şi la Los Angeles, s-a instalat în cartierul Manhattan din New York, de peste un an şi s-a menţinut graţie reţelelor de socializare şi în special platformei de microblogging Twitter, prin care au fost transmise informaţiile din stradă, unde din camioane se serveşte meniul zilei. ”Astăzi servim viţel pe Strada 52 (52nd Street, în Manhattan) de la 12.00 la 15.00”, scrie Oleg Voss, în vârstă de 28 de ani, care deţine o diplomă în gastronomie, dar şi una în afaceri la Universitatea New York. Are 5.400 de fani pe Twitter şi oamenii stau cu zecile la codă în faţa camionului său, vopsit în bej şi maroniu, pe care scrie Schnitzel & Things şi este pictat un logo realizat de un designer profesionist.

”Tocmai fusesem angajat într-o bancă la Viena, în 2008, când a izbucnit criza şi am fost primul dat afară”, povesteşte Oleg. Acest tânăr descurcăreţ, născut în Ucraina, s-a decis atunci să servească şniţele la New York, în restaurante pe patru roţi, alături de piure sau cartofi prăjiţi, acesta fiind un fel de mâncare pe care el îl comanda cu plăcere la Viena. ”De multe ori nu am viţel pentru că este prea scump, aşa că folosesc pui sau vită, dar totul este de excelentă calitate. Carnea este dată prin firimituri în ultimul moment, uleiul folosit la prăjit este bio şi schimbat zilnic”, spune Oleg Voss, în timp ce notează comenzile unor tineri avocaţi şi bancheri din cartier. În afară de fratele său, mai lucrează cu el două persoane. Ei servesc în jur de 200 de porţii pe zi, un fel de mâncare costând în medie zece dolari.

Circa 15 camioane gourmet circulă prin New York, însă nu reprezintă nici 10% din piaţa restaurantelor ambulante. ”Evident, a trebuit să ne înghiontim cu mafia camionetelor cu îngheţată”, spune Grant Di Mille, proprietar, alături de soţia sa, Samira Mahboubian, al camionului Street Sweets, unde se servesc brioşe, croasanţi şi alte produse de patiserie. ”Băieţii lui Mr Softee, lanţ de camionete de îngheţată, fondat în 1956, ne-au ameninţat că ne dau foc la camion”, precizează Grant Di Mille, care, ca şi soţia lui, a lucrat circa 20 de ani în marketing înainte de a lansa această afacere în urmă cu mai puţin de doi ani. Samira Mahboubian, de origine iraniană, a învăţat să prepare produse de patiserie de la mama ei. Cei doi soţi se descurcă bine şi primesc comenzi pentru evenimente ale unor companii sau cluburi sportive. Un alt întreprinzător este Douglas Quint, în vârstă de 39 de ani, interpret la fagot în Boston, pe timpul iernii, vânzător de îngheţată la New York, vara. Într-o camionetă albă, The Big Gay Ice Cream Trunk, în traducere Marele camion alb şi vesel de îngheţată, le propune clienţilor săi, în Union Square, combinaţii surprinzătoare: îngheţată cu şerbet, cu sirop de ghimbir şi curry presărat sau cu tamarind cu puţin oţet balsamic. Acesta îşi cumpără cea mai bună îngheţată, pe care adaugă condimentele. ”Voi merge la San Francisco pentru a participa la o conferinţă despre restaurantele ambulante, o tendinţă în creştere”, afirmă acesta.