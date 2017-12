Restaurantele de la New York, clasificate în funcţie de... igienă

Cele circa 24.000 de restaurante din New York au început să îşi afişeze, de miercuri, nota A, B sau C care le-a fost atribuită de autorităţile sanitare ale municipalităţii, în funcţie de nivelul de igienă constatat. Acest nou sistem de clasificare vizează sensibilizarea publicului cu privire la problemele de igienă în pregătirea meselor şi încurajarea bunelor practici în bucătăriile restaurantelor. ”Fie că este vorba de un restaurant fast-food sau de unul select, orice local poate pregăti o masă într-un mod sănătos”, a declarat responsabilul pe sănătate al municipalităţii New York-ului, Thomas Farley, care a acordat prima notă A unui fast-food Sparks, care vinde ”delicatessen” în cartierul Queens. Pe măsură ce vor fi inspectate, toate restaurantele din New York vor fi obligate să îşi afişeze nota, iar potenţialii clienţi vor putea consulta aceste evaluări pe un site. ”Majoritatea restaurantelor funcţionează în bune condiţii de igienă, însă abaterile de la normele de siguranţă alimentară sunt cauza a numeroase cazuri de boală înregistrate la New York, care pot fi evitate”, a mai spus Farley. Restaurantele care primesc nota A vor fi apoi inspectate anual, în timp ce cele care obţin B sau C vor fi vizitate mai des de autorităţile sanitare. Localurile pot să îşi conteste notele primite, caz în care vor afişa o informare în care se va preciza că evaluarea lor este în curs.