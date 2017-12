Restaurantul Evei Longoria a fost închis

Restaurantul SHe, din Las Vegas, al actriţei Eva Longoria a fost închis după mai puţin de doi ani de funcţionare, pentru încălcarea unor reglementări privitoare la sănătatea publică. Actriţa Eva Longoria a deschis restaurantul în 2012, în parteneriat cu lanţul de restaurante american Morton's Steakhouse, în incinta hotelului de lux Aria Resort and Casino. După o închidere temporară la sfârşitul lunii aprilie, restaurantul a fost închis definitiv după ce funcţionarii de la Departamentul de Sănătate din Nevada de Sud au constatat că încălcase 21 de reglementări privitoare la sănătatea publică. Restaurantul SHe, destinat în primul rând femeilor, oferea în meniu porţii mai mici de mâncare, pentru clientele care doreau să îşi ţină greutatea sub control. Totodată, actriţa este proprietara unuia dintre cel mai bine cotate restaurante din Los Angeles, Beso, deschis din 2008.