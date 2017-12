Restaurantul “La Mama”, la un pas de a fi închis

Un restaurant situat în centrul Constanţei a devenit motiv de dispută între proprietarul locaţiei, un cetăţean sirian, şi chiriaşul său. Nazih Karmieh a venit în ţara noastră la studii în 1978 şi nu a mai plecat în Siria după terminarea facultăţii. De curînd, el a obţinut cetăţenie română în urma căsătoriei cu o constănţeancă. Bărbatul susţine că în 1998 a cumpărat un imobil situat în centrul Constanţei cu suma de 26.000 de dolari. Patru ani mai tîrziu, sirianul a închiriat 31 mp, aflaţi la parterul clădirii soţilor Ion şi Lenuţa Micu, care au deschis în spaţiul respectiv restaurantul “La Mama”. Deşi contractul de închiriere expiră pe data de 16 octombrie a acestui an, proprietarii restaurantului s-au trezit, ieri dimineaţă, la uşa restaurantului cu sirianul, care le-a cerut să părăsească incinta. “A intrat în restaurant, a trîntit vasele din bucătărie, a aruncat mîncarea pe jos şi apoi şi-a adus o canapea în unitate spunînd că el locuieşte aici. Nu a venit singur, era însoţit de alte trei personae care mi-au ameninţat angajatele”, a declarat chiriaşa Lenuţa Micu. Femeia susţine că sirianul este la al treilea “asalt” de acest gen, precum şi că bărbatul a chemat-o în instanţă de nenumărate ori. “Eu mi-am respectat contractul. Am achitat la timp chiria şi restul cheltuielilor, nu are de ce să mă dea afară înainte de termenul stipulat în contract”, a adăugat patroana restaurantului “La Mama”. Lenuţa Micu susţine că la început s-au înţeles pentru o chirie lunară de 300 de euro, iar în contract a fost specificată suma de 1,5 milioane lei vechi, pentru a-l scuti pe sirian de plata impozitului. “Cînd am văzut că mă dă în judecată, nu i-am mai plătit cît ne-am înţeles verbal, ci doar suma din contract”, a mai adăugat Lenuţa Micu. În replică, Nazih Karmieh susţine că actul de închiriere este un fals grosolan: “Semnătura de pe contract nu este a mea, am rezultatul expertizei grafologice a ofiţerilor constănţeni care atestă acest lucru. De asemenea, conform planului imobilului, doar 31 mp sînt pentru uz comercial, iar ea foloseşte 50”.

Poliţiştii Secţiei 3 au demarat o anchetă pentru a stabili dacă evacuarea localului este abuzivă sau nu, însă spun că cel mai probabil această problemă va fi rezolvată în instanţă.