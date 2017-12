Restituirea taxei auto, gaură de 800 milioane euro

Restituirea taxei auto ar costa statul 800 milioane euro în acest an şi în 2009, potrivit ministrului Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian. Dacă parlamentarii ar decide restituirea taxei auto de poluare, banii vor fi luaţi de la fondul de mediu. \"Este vorba de 500 milioane euro în acest an şi de alte 300 milioane euro în 2009 care ar trebui să fie restituite, însă sper să nu fie cazul, pentru că banii ar fi luaţi de la proiectele de mediu\", a declarat Vosganian. Taxa de poluare auto, care a intrat în vigoare la 1 iulie 2008, ar putea fi eliminată şi restituită integral, actualizată cu indicele inflaţiei, potrivit deciziei senatorilor, care au modificat în acest sens proiectul Ordonanţei 50/2008. Restituirile ar urma să intre în vigoare la trei luni de la adoptarea ordonanţei modificate în Parlament, dacă şi Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz, votează actul normativ. Reamintim că taxa de poluare auto, în vigoare de la 1 iulie, trebuie plătită att la înmatricularea unui vehicul nou, cît şi la repunerea în circulaţie a unuia mai vechi şi este calculată în funcţie de normele Euro şi emisia de dioxid de carbon, menţionate de Registrul Auto Român în cartea de identitate a vehiculului. Doar în luna iulie, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a încasat peste 40 milioane euro din această taxă.