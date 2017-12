Restricţii de circulaţie din cauza caniculei

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) anunţă că ziua de astăzi stă sub semnul restricţiilor temporare de circulaţie, în 22 de judeţe, pentru vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Ca urmare a avertizării de cod portocaliu de căldură, acestor vehicule le este interzisă circulaţia între orele 11.00-20.00. Excepţie fac transporturile de persoane, de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală, precum şi vehiculele care participă la intervenţii în caz de forţă majoră, transporturi funerare, poştale, de echipamente de prim ajutor, distribuire de carburanţi, de mărfuri sub temperatura controlată etc. Restricţia este necesară pentru protecţia sectoarelor de drum asfaltat pe care, din cauza temperaturilor ridicate din timpul zilei, se produc deformaţii majore ireversibile, cu pierderea stabilităţii îmbrăcăminţii rutiere. (O.M.)