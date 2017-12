Restricţii de viteză pe Căile ferate

Circulaţia trenurilor la nivel naţional se va desfăşura, în perioada 19-22 iunie, cu restricţii de viteză, urmând să fie înregistrate întârzieri în trafic de 40-60 de minute/tren pe fondul temperaturilor ridicate, se arata într-un comunicat al CFR. Conform informării transmisă de Administraţie Naţională de Meteorologie, în perioada următoare vor fi înregistrate temperaturi ridicate în aer şi implicit la nivelul solului, potrivit CFR. ”În perioada de caniculă (35 - 36 grade C în aer) temperaturile înregistrate la nivelul şinei sunt cuprinse între 45 - 55 grade C, iar măsura de reducere a vitezelor de circulaţie, în anumite intervale de timp în care temperaturile depăşeşc limitele normale este o măsură obligatorie pentu siguranţa traficului feroviar şi, de asemensea, este aplicată de toate administraţiile de cale ferată”, se precizează în comunicat. De asemenea, personalul de întreţinere a căii ferate va efectua revizii suplimentare pe întreaga reţea feroviară (însoţiri de trenuri, verificări directe ale căii, măsurarea şi înregistrarea permanentă a evoluţiei temperaturilor în şină etc.). În timpul zilei se reduce viteza de circulaţie a trenurilor de călători şi de marfă cu 20-30 km/h pe durate bine determinate, astfel încât circulaţia trenurilor să se desfăşoare în depline condiţii de siguranţă.