Restricţiile pe piaţa muncii UE nu sunt justificate?

Pentru guvernanţii portocalii, românii contează numai atunci când trebuie să voteze. O dovedeşte lipsa de implicare în rezolvarea problemei restricţiilor de pe piaţa muncii impuse de o parte din statele UE românilor. Deşi guvernele ţărilor respective au comunicat Comisiei Europene (CE) decizia de-a prelungi restricţiile pentru următorii doi ani încă din luna decembrie a anului trecut, iar de la anunţul oficial au trecut mai multe zile, guvernanţii abia acum au decis că este momentul să reacţioneze. Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, a declarat că România se va adresa CE şi-i va cere o opinie cu privire la justificarea invocată de nouă ţări UE pentru menţinerea restricţiilor pe piaţa muncii până în 2014 pentru cetăţenii români. „Numai condiţiile excepţionale pe piaţa muncii din statele membre respective ar justifica prelungirea cu încă doi ani, până la termenul maxim de 7 ani, a acestor restricţii. Ştiu foarte bine, pentru că am negociat tratatul de aderare a României la UE”, a spus ministrul Orban. Păi şi-atunci?, ne-am putea întreba, probabil retoric... Potrivit specialiştilor Eures (reţea de cooperare între serviciile publice de ocupare europene) din România, în prezent, statele în care românii pot munci numai cu permis sunt: Austria (începând cu 2008, piaţa muncii a fost deschisă doar pentru 50 de meserii, în domeniul construcţiilor, construcţiilor de maşini şi alimentaţie publică - bucătari şi ospătari), Belgia, Elveţia, Franţa, Germania, Irlanda, Luxemburg, Malta, Norvegia, Marea Britanie, Olanda şi Spania. Comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, Laszlo Andor, declara, în noiembrie 2011, că Austria, de exemplu, nu are motive pentru a prelungi restricţiile pentru români şi bulgari. Potrivit Eurostat, în luna septembrie 2011, rata şomajului în Austria era de 3,9%, mult sub media Uniunii Europene - 9,7%, iar în cazul tinerilor rata era de 7,1% faţă de 21% la nivelul UE.