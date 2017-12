Restricţionarea medicamentelor

Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a recomandat restricţionarea utilizării medicamentelor care conţin modafinil, acestea putând fi utilizate numai pentru tratamentul somnolenţei excesive în timpul zilei, fiind interzisă în cazul tulburărilor de somn provocate de munca în schimburi. Modafinilul este un agent care susţine starea de veghe şi care în prezent este autorizat pe piaţă în 21 de ţări din UE. Acesta este disponibil sub mai multe denumiri comerciale: Modasomil, Modiodal, Provigil şi Vigil, precum şi ca medicamente generice. Evaluarea, efectuată de Comitetul pentru medicamente de uz uman al EMA a fost iniţiată din cauza temerilor legate de siguranţa acestor medicamente, privind apariţia de tulburări psihice, reacţii cutanate şi ale ţesutului subcutanat, precum şi a unui număr mare de cazuri de utilizare în afara recomandărilor produsului. Comitetul a concluzionat că beneficiile acestor medicamente depăşesc riscurile numai pentru indicaţia de narcolepsie, o tulburare cronică a somnului caracterizată prin somnolenţă excesivă în timpul zilei. Riscul de dezvoltare a reacţiilor adverse cutanate şi de hipersensibilitate pare a fi mai mare la copii decât la adulţi. Comitetul a identificat şi riscuri cardiovasculare speciale şi a recomandat ca aceste medicamente să nu fie folosite de pacienţii cu hipertensiune arterială moderată până la severă, necontrolată, şi la pacienţii cu aritmii cardiace. De asemenea, EMA a anunţat că şi evaluarea pentru medicamentele Avandia, Avandamet şi Avaglim, tratament în diabetul zaharat, care conţin rosiglitazonă, este în curs de desfăşurare. Agenţia Europeană reaminteşte medicilor să respecte restricţiile actuale pentru medicamentele antidiabetice care conţin rosiglitazonă. Avandia (rosiglitazonă) a fost autorizată pentru prima dată în UE, în iulie 2000, ca tratament de linia a doua în diabetul zaharat de tip 2, pentru situaţia în care alte tratamente fie au eşuat, fie nu sunt adecvate unui pacient. Încă de la prima autorizare, medicamentul Avandia a fost contraindicat la pacienţii cu insuficienţă cardiacă sau antecedente de insuficienţă cardiacă. Ulterior, a fost aprobat în combinaţie cu metforminul sub numele de Avandamet şi cu glimepirida sub numele de Avaglim. De atunci, utilizarea acestor medicamente a fost adeseori restricţionată prin introducerea de noi atenţionări şi contraindicaţii cu privire la utilizarea la pacienţii cu probleme cardiace.