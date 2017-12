Restricţionarea unor trasee pentru pregătirea practică a viitorilor şoferi

Elevii şcolilor de şoferi din Constanţa nu mai pot efectua orele de conducere la volanul autoturismelor pe o serie de bulevarde din oraşul Constanţa. Interdicţia, avînd la bază o hotărîre a Guvernului, a fost luată de conducerea Serviciului Poliţiei Rutiere (SPR) Constanţa şi are în vedere bulevardele Tomis, Ferdinand, Mamaia - sectorul de drum cuprins intre str. Mircea cel Bătrîn şi bulevardul Ferdiand, 1 Mai; Aurel Vlaicu, şoseaua Mangaliei, staţiunea Mamaia precum şi Piaţa Ovidiu. “Decizia are în vedere descongestionarea traficului pe anumite artere ale oraşului. Nu este neapărat necesar să iei lecţii de şofat pe bulevadrul Tomis. Cine doreşte să înveţe să conducă o poate face la fel de bine şi pe alte străzi, mai puţin aglomerate. Decizia nu are în vedere doar sezonul estival, ci este una permanentă. Restricţiile sînt valabile pentru toate categoriile de autovehicule, cu excepţia troleibuzelor, şi au intrat în vigoare începînd cu data de 1 iunie“, a declarat purtător de cuvînt al SPR Constanţa, sinsp. Marius Ghiţă. Acesta a adăugat că decizia este valabilă atît pentru pregătirea practică cît şi pentru susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere. Mai mult, conducerea Poliţiei Rutiere a interzis manevrele specifice poligonului auto pe toate arterele rutiere ce intră în categoria bulevardelor. Instructorii auto sînt de acord cu decizia reprezentanţilor SPR Constanţa: “Este adevărat că numărul maşinilor de şcoală a crescut odată cu creşterea parcului auto şi o astfel de decizie era necesară. Nu este prima dată cînd se ia o astfel de hotărîre. S-a mai luat şi în urmă cu aproape 15 ani şi a fost de bun augur”, a declarat directorul şcolii de şoferi “Leader”, Dragoş Moşoianu. În cazul în care instructorii vor fi surprinşi că îşi învaţă elevii pe arterele mai sus menţionate se vor alege cu o amendă cuprinsă între 240 şi 300 de lei.