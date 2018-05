Restructurarea creditului în lei, mai ușoară?

Consiliul Concurenţei (CC) va propune Băncii Naţionale a României (BNR) să faciliteze refinanţarea creditelor în lei, aşa cum a făcut deja la conversia în lei a împrumuturilor în valută, a declarat, marţi, preşedintele CC, Bogdan Chiriţoiu, în cadrul unei dezbateri privind plafonarea dobânzilor bancare - „Vrem să mergem mai departe, să facilităm refinanţarea creditelor în lei. BNR oricum a făcut paşi în ultimii ani, spunând că, dacă te muţi dintr-o monedă străină în lei, îţi analizăm mai permisiv condiţiile, deci deja BNR, încerând să mute oamenii de la creditele în valută la cele în lei, a creat o cale mai uşoară la refinanţări din monedă străină în lei. Aş vrea să mergem pe aceeaşi logică şi să facilităm şi restructurări de credite în lei, adică dacă mă mut de la o bancă la alta, la o dobândă mai bună, să nu mai există riscul ca banca să spună că reglementările nu îmi permit, pentru că activele mele au scăzut sau nu mai respect normele de venit şi aşa mai departe. Este un lucru pe care vrem să-l discutăm cu BNR“. Referitor la necesitatea plafonării dobânzilor, Chiriţoiu a punctat că există clienţi vulnerabili, cu educaţie financiară mai scăzută, din varii motive, iar atunci se justifică să existe o protecţie a lor. El a arătat că este discutabil nivelul plafonării, însă avem totuşi câteva exemple din ţări din UE şi din jurul României - „Dacă ai luat un kilogram de cartofi prea scumpi, nu e bine, dar nu e o dramă, poate şi o pereche de pantofi... la fel, nu este o dramă. Dar dacă ai luat un credit ipotecar pe 30 de ani în condiţii proaste... Dacă ne ducem pe ideea de a plafona dobânzile la credite bancare, are sens să facem o diferenţiere între tipurile de credite. Una este un împrumut pe termen scurt, alta este un credit ipotecar pe termen lung şi aşa mai departe. Nu cred că acelaşi plafon care trebuie aplicat IFN-urilor trebuie aplicat şi la dobânzile bancare“. Totuși, nici departajarea dintre bănci şi IFN-uri nu trebuie făcută prea dur, întrucât acestea din urmă servesc o nişă a populaţiei la care băncile nu au acces uşor - „Că ne place sau nu ne place, există cel puţin riscul unei crize. Am trecut de epoca inflaţiei mici şi a dobânzilor mici şi evoluţiile economice vor împinge spre o creştere a dobânzilor. Deci trebuie să ne preocupe cum facem ca lucrurile să meargă bine pentru cetăţeni şi pentru stabilitatea sectorului“. În plus, CC se uită la instrumente care cresc competiţia dintre bănci, inclusiv din partea unor noi operatori pe piaţă, precum firmele de telecomunicaţii - „Sper că vor pune presiune concurenţială și vor eroda marginile băncilor, care şi nouă ni se par mari în România faţă de alte ţări din UE“.