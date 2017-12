Restructurarea: misiune aproape imposibilă

SEMNE BUNE, SEMNE RELE Numărul firmelor cu afaceri de peste un milion euro ajunse în insolvenţă în acest an a crescut, iar trendul va continua în 2014, apreciază oficialul Casei de Insolvenţă Transilvania (CITR), Rudolf Vizental. „Sunt elemente de bază care influenţează piaţa - consumul, care nu simţim că urmează să crească, şi finanţarea, pe care nimeni nu o porneşte”, spune Vizental. În opinia sa, dintre cele circa 20.000 de firme care au intrat în insolvenţă în 2013, aproximativ 4.000 au afaceri de peste un milion de euro şi mai mult de 50 de angajaţi. Pe de altă parte, oficialul CITR consideră că piaţa insolvenţei dă semne de maturizare, în acest an având loc mai multe restructurări decât în trecut, când incapacitatea de plată se traducea, în 99,99% dintre cazuri, în faliment: „Pentru un exit din business ajunge să am un nebun şi el merge înainte; pentru restructurare este nevoie de cel puţin zece oameni deştepţi. În 2008, când a început criza, nu puteam vorbi despre aşa ceva. După cinci ani cu experienţe pozitive şi negative pe pielea noastră, pe pielea altora, am învăţat câte ceva”. Totuşi, Vizental precizează că şi restructurarea este o măsură care depinde de situaţia companiei şi care nu poate fi aplicată în toate cazurile: „În funcţie de starea companiei, putem restructura sau reorganiza. Uneori, măsurile sunt inutile, fiind mult prea târziu. În esenţă, reorganizarea este o măsură judiciară cu reguli foarte clare, iar restructurarea este un ansamblu de negocieri şi este bazată foarte mult pe identificarea de soluţii şi pe adaptarea la condiţiile pieţei şi la cerinţele creditorilor, clienţilor şi furnizorilor”.

BĂNCI ÎNCHISE LA MINTE Marele avantaj al restructurării este că, în caz de eşec, firma mai are la dispoziţie varianta insolvenţei, explică Vizental: „Ne-am propus să ne implicăm doar în acele restructurări pe care le considerăm realiste şi unde avem transparenţă. Preferăm în special firmele de producţie, unde procesul este posibil”. El a dat şi exemplul unei firme de construcţii pe care a ajutat-o să revină în piaţă: „Am urmărit trei elemente, respectiv managementul, finanţarea şi supraîndatorarea. Am adus un manager nou, care a dus compania în cauză pe plus, şi un fond de investiţii pentru finanţare şi pentru problema supraîndatorării”. În viitorul apropiat, CITR vrea să înfiinţeze un fond specializat pe restructurare. „Dintre cele trei elemente, partea financiară este cea mai dificilă. Băncile sunt total opace în a finanţa companii în dificultate. Fondul nostru va avea un consiliu de risc independent, care va decide unde este cazul să investească”, conchide Rudolf Vizental. Potrivit datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în primele zece luni ale anului au fost înregistrate 23.543 cazuri de intrare în incapacitate de plată, cu aproape 8% mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2012.