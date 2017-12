„Restul e tăcere“, la Festivalul de Film de la Palm Springs

Lungmetrajul „Restul e tăcere“, în regia lui Nae Caranfil, participă la a 20-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Palm Springs, care se va desfăşura între 6 şi 19 ianuarie.

Filmul lui Nae Caranfil participă în secţiunea „Awards Buzz“ a festivalului american, în care sînt prezentate 50 din cele 67 de propuneri ale ţărilor lumii la premiul Oscar, la categoria „cel mai bun film într-o altă limbă decît engleza“.

În cadrul secţiunii, un juriu format din critici de film va acorda premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film străin, cel mai bun actor şi cea mai bună actriţă. Din juriu fac parte criticii Peter Keough, Lisa Nesselson şi Roger Clarke.

„Restul e tăcere“ este un regal de scene comice, decoruri grandioase şi costume de epocă, dar şi de accente dramatice şi situaţii-limită. Cu sute de figuranţi, maşini de epocă şi costume din cele mai alese, semnate de creatoarea Doina Levintza, „Restul e tăcere“ este o superproducţie, aducîndu-i în rolurile principale, alături de Marius Florea Vizante, pe Ovidiu Niculescu, Mirela Zeta, Gruia Sandu, Valentin Popescu, Nicu Mihoc, Silviu Biriş, Patru Gavril, Vlad Zamfirescu, Samuel Tastet, Florin Zamfirescu, Alexandru Hasnaş, cu participarea extraordinară a actriţei Ioana Bulca, în rolul Aristizza.

Nae Caranfil a obţinut, pentru „Restul e tăcere“, premiul pentru cel mai bun scenariu la Festivalul de film B-EST 2008. Filmul lui Caranfil a cîştigat şi premiul publicului, la Gala B-EST. Totodată, scenariul peliculei a cîştigat şi Marele Premiu pentru cel mai bun scenariu la Festivalul Internaţional de Film de la Paris în 1995 şi premiul al doilea la competiţia „Hartly & Merrill International Scriptwriting Competition“, Los Angeles 1999. În acest an, la cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi care a avut loc la Constanţa, filmul a fost distins cu „Trofeul Mării Negre“ pentru cel mai bun film de lung metraj. Premiul a fost oferit producătorului filmului, Cristian Comeagă. „Restul e tăcere“ a avut premiera în România, pe 7 martie.

În cadrul Festivalului de Film de la Palm Springs şi „Pescuit sportiv“, de Adrian Sitaru, participă în secţiunea „New Voices/New Visions“, categorie rezervată regizorilor care sînt la primul sau al doilea film. Filmul lui Sitaru va concura alături de filme din ţări precum Iran, Suedia, Statele Unite şi Italia. Juriul categoriei este format din reprezentanţi ai unor case de distribuţie. Lungmetrajul de debut al lui Sitaru este prezentat în premieră în Statele Unite, la Palm Springs, după ce a fost proiectat în premieră pe continentul nord-american la Festivalul de Film de la Toronto (4 - 13 septembrie). „Pescuit sportiv“, o poveste despre manipulare, minciună, neîncredere şi compromisuri, a reuşit să impresioneze prin tema abordată şi prin distribuţia din care fac parte Maria Dinulescu, Ioana Flora şi Adrian Titieni. Lungmetrajul a primit două distincţii la Festivalul de Film de la Salonic (14 - 23 noiembrie), premiul juriului şi premiul pentru cea mai bună actriţă, acordat ex-aequo Ioanei Flora şi Mariei Dinulescu. De asemenea, filmul a mai obţinut Premiul Juriului la cea de-a doua ediţie a Festivalului de Film Estoril (14 - 22 noiembrie).

Cea de-a XX-a ediţie a festivalului de la Palm Springs prezintă 210 filme din 73 de ţări.