Ziua Mondială a Apei, care în fiecare an se sărbătoreşte pe 22 martie, nu a trecut neobservată la Constanţa. Anul acesta, prin mesajul “Lumea este însetată pentru că nouă ne este foame” se pune accent pe legătura dintre apă şi siguranţa alimentelor. Asigurarea accesului la apă duce implicit şi la asigurarea accesului la hrană. Protejarea surselor de apă şi asigurarea unei ape de calitate înseamnă şi o hrană de mai bună calitate. Ca în fiecare an, şi anul acesta, SC RAJA SA Constanţa a organizat evenimente educative împreună cu elevii constănţeni. Pornind de la tema din acest an, “Apa şi Siguranţa Alimentelor”, aproape o sută de elevi din clasele a III-a şi a IV-a, de la şcolile Lucian Blaga şi Gheorghe Ţiţeica, au vizitat Staţia de Tratare a Apei Potabile Palas, de pe bulevardul Aurel Vlaicu, staţie ce asigură alimentarea cu apă potabilă în tot municipiul Constanţa. Cel mai aşteptat moment al acţiunii a fost cel în care elevii au ajuns în laboratorul de analiză a apei potabile şi au putut vedea cum se realizează analizele uzuale la apa potabilă, analize în urma cărora s-au determinat duritatea, concentraţia clorului şi pH - ul apei potabile. Mai mult, micuţii au fost fascinaţi de momentul în care au analizat microscopic componenţa biologică a unui eşantion dintr-o sursă de suprafaţă.

SUNT ŞAPTE MILIARDE DE OAMENI PE ÎNTREAGA PLANETĂ CARE AU NEVOIE DE HRANĂ ZILNIC. PÂNĂ ÎN 2050, SE ESTIMEAZĂ CĂ POPULAŢIA VA CREŞTE LA 9 MILIARDE. STUDIILE ARATĂ CĂ UN OM CONSUMĂ ZILNIC ÎNTRE DOI ŞI PATRU LITRI DE APĂ, DAR ACEASTĂ CANTITATE ESTE PRELUATĂ, ÎNTR-O MARE MĂSURĂ, DIN ALIMENTE

Foametea a lovit deja un miliard de oameni din populaţia globului, iar resursele de apă sunt limitate, au atras atenţia, tot cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Constanţa. „În Dobrogea, bazinul hidrografic ocupă o suprafaţă de 10.813 km, din care bazinul hidrografic litoral are o suprafaţă de 5.480 km. Resursele de apă ale judeţului Constanţa sunt constituite din apele de suprafaţă - râuri, lacuri, fluviul Dunărea (Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari - sursa Galeşu) şi ape subterane (47 de surse)”, spune directorul executiv Simona Constantin. Consumul total anual de apă în sectorul public raportat la populaţia totală a fost, în 2010, de 79,72 mc/locuitor, iar ponderea populaţiei cu acces la apa potabilă a fost de 73,7%. „Principalele probleme care afectează calitatea apelor sunt: epurarea inadecvată a apelor uzate menajere, controlul inadecvat al evacuărilor de ape uzate industriale, pierderea şi distrugerea zonelor de captare, amplasarea necorespunzătoare a obiectivelor industriale, defrişarea, modificarea necontrolată a tipurilor de culturi agricole şi proastele practici agricole”, spune directorul executiv. Specialiştii susţin că pentru a proteja resursele de apă ar trebui să urmăm o dietă sănătoasă şi durabilă, un stil de viaţă sănătos, să consumăm alimente care au nevoie de mai puţină apă pentru producerea lor, să reducem risipa de alimente (30 de procente din hrana zilnică produsă în întreaga lume rămân neconsumate, iar în acest fel, apa necesară producerii alimentelor este irosită), să conservăm ecosistemele care susţin disponibilitatea şi calitatea apelor, să recirculăm şi să reutilizăm apa, să renunţăm la agricultura chimizată şi intensivă, să adaptăm managementul apei la schimbările climatice.