Resursele utilizabile de apă ale României, foarte mici

08:30:33 / 10 Decembrie 2014

Cine va crede

In Dobrogea ,considerata cea mai secetoasa regiune sunt zone unde apa este la cativa metri. In tara sunt atitea ape curgatoare cat nu are nici o tara din Europa . Parca miroase a marire a pretului mc de apa. Cand eram mic la scoala cantam o melodie: Tara mea are campii manoase ,Dealuri inalte cu madre flori, Izvoare limpezi si racoroase , Un cer albastru fara de nori. Astazi cantecul ar fi : Tara mea are campii sarace ,Dealuri golite de fagi si brazi,Conducre sparte si ruginite, Un cer inchis si plin de nori.