Retailerii atacă piaţa de cartier

CARREFOUR, ÎN LOCUL ALIMENT MURFATLAR Carrefour a inaugurat ieri, la Constanţa, cinci noi supermarket-uri de cartier, ridicând astfel numărul total de magazine în acest format la 65 (în toată ţara). Cele cinci locaţii sunt Antoniadis, Piaţa CET, Cireşica, Tic-Tac şi Lăpuşneanu (colţ cu strada Nicolae Iorga); practic, magazinele Carrefour au înlocuit unităţile cunoscutului lanţ Aliment Murfatlar. „Modelul comercial se axează pe o gamă de circa 4.500 produse de bază (lactate, brânzeturi, mezeluri, carne, panificaţie, apă, sucuri, băuturi etc). Avem şi 1.000 articole marcă proprie, la acelaşi preţ ca în hypermarket-ul Carrefour, cu circa 20% mai ieftine decât mărcile naţionale. Am vrut să venim mai aproape de clienţi; mulţi ne-au spus că hypermarketul este prea departe, că este incomod pentru cei fără maşină”, spune directorul general al Carrefour România, Francois Melchior de Polignac, prezent ieri la Constanţa. Noul model de retail al grupului francez se bazează pe mai multe principii, după cum spune şeful grupului - în primul rând, rapiditate la casă (maximum trei clienţi la o casă de marcat, iar dacă este nevoie, se poate deschide o casă suplimentară); în al doilea rând, calitate (Carrefour rambursează în şapte zile suma plătită pentru un produs, dacă clientul nu este satisfăcut). Fiecare Carrefour Market are o suprafaţă de 300 - 400 metri pătraţi şi o echipă de 30 angajaţi, fiind deschis de luni până sâmbătă, între 8:00 şi 22:00. Duminică, programul este între 8:00 şi 20:00.

MAI APROAPE DE CONSUMATORI Şi austriecii de la Billa au deschis ieri un nou magazin la Constanţa, pe bulevardul Tomis nr. 235. Unitatea are o suprafaţă de 700 metri pătraţi, iar constănţenii pot găsi peste 6.300 produse. Magazinul funcţionează zilnic, între 7:00 şi 22:00; duminică, orarul este 8:00 - 22:00. Modelul de retail „supermarket de cartier” este vânat de marii retaileri, care caută să elimine din cursă alimentarele de lângă casă. Desigur, toţi au învăţat din eşecul reţelei mic.ro, controlată de omul de afaceri Dinu Patriciu, care a falimentat recent, în principal din cauza preţurilor prea mari şi ofertei reduse de produse. Astfel, marile lanţuri comerciale atacă piaţa de cartier cu preţuri mici şi, bineînţeles, cu zeci de oferte tentante, care duc la celebrele cozi şi bătăi pe tigăi, ulei sau cozi de mop. Investiţia Carrefour în reţeaua de supermarket-uri infirmă într-un fel zvonurile conform cărora retailerul s-ar retrage de pe piaţă. Oficialii grupului francez au refuzat să comenteze.