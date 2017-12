Retailerii hoți, vânați de Concurență

06:46:42 / 12 Mai 2015

Sa nu cumparam de la bisnitari

Ieri am fost la Lidl -1 kg mere poloneze 3.70 cu o luna in urma 2.2 lei.La cei care baga mana adanc in buzunarul clientului nu le mai trec pragul niciodata . Acum se vede cu adevarat cine are respect fata de cumparator si cine este pus pe capatuiala .In tara noastra comertul este condus de venetici legile ii apara iar singura forma de protest -sa nu mai cumparam de la retailerii hoti.